Sánchez y Torra inician el deshielo El presidente del Gobierno conversa con Josep Borrell en el primer Consejo de Ministros. :: Chema Moya / efe La ministra de Política Territorial, Meritxel Batet propone recuperar parte del Estatut suspendido e inversiones para Cataluña y asegura que ve «urgente y viable» la reforma de la Constitución PAULA DE LAS HERAS Domingo, 10 junio 2018, 00:23

Pedro Sánchez tiene la ocasión de demostrar ahora que su plan para Cataluña es realmente más eficaz que el de Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno apoyó desde la oposición las medidas legales impulsadas por el Ejecutivo popular para intentar frenar el desafío independentista y preservar la integridad territorial pero siempre defendió que allá donde la ley no llegara había que recurrir a la política. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, lanzó ayer una propuesta que incluye hablar de inversiones o emprender reformas legislativas que reviertan los recortes del Estatut derivados de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y Quim Torra recogió el guante.

El presidente de la Generalitat insistió en que su Gobierno parte del referéndum del 1 de octubre y de la declaración de independencia que aprobó el Parlament el 27 de ese mismo mes, pero no se cerró al diálogo sobre otras cuestiones «Bienvenidas sean todas las propuestas porque sobre propuestas tenemos que debatir», dijo. Aún no hay una fecha fija para el encuentro entre los presidentes pero no es descartable que pueda producirse incluso en la semana entrante. «Será -según dijo Batet- muy pronto».

Los socialistas saben que la situación es compleja. Por un lado, han recibido señales tanto de Esquerra como de una parte del PDeCAT que apuntan a que su intención es dejar atrás la desobediencia y moverse en el marco de la legalidad. Esos sectores han abjurado del famoso 'tenim pressa' ('tenemos prisa') y, como expuso el portavoz de ERC, Joan Tardà, en la moción de censura contra Rajoy, se plantean un camino largo dentro del autonomismo para avanzar en sus objetivos. En el otro extremo están la CUP y el 'círculo de Berlín' -es decir, el entorno de Carles Puigdemont, en el que se encuentran el propio Torra y la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi-, que es partidario de seguir tensando la cuerda.

El PP puede paralizar cualquier modificación de la Carta Magna con sus votos en el Senado

Fractura

El jefe del Ejecutivo quiere explorar las posibilidades que ofrece esa fractura del secesionismo y, para allanar el terreno, no le ha importado siquiera dar un paso que ha desatado la ofensiva del PP y Ciudadanos, y que puede perjudicarle fuera de Cataluña. En los dos últimos días se ha empeñado en presentar como gesto de buena voluntad la desaparición del control previo del Estado sobre las finanzas de la Generalitat, lo que no es más que una consecuencia de la caducidad del acuerdo del 155, es decir, algo que habría ocurrido en caso de que Rajoy siguiera gobernando, como tantas veces explicó el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

A ese guiño, que puede resultar costoso en términos de opinión pública, se suman las apelaciones de Batet a una reforma constitucional. No es nada nuevo. El PSOE lleva más de cinco años proponiendo una revisión del texto constitucional para profundizar en los aspectos federales del modelo autonómico y, el pasado otoño, logró convencer por fin al PP para abrir una comisión para la evaluación del modelo territorial en el Congreso. Las fuerzas secesionistas se negaron a participar desde el primer momento. También Podemos y el PNV. Ciudadanos la abandonó hace unos meses.

Sin el 155 en vigor, cabe la posibilidad de que muchos de esos grupos se avengan a dar al grupo de trabajo un nuevo impulso. En cualquier caso, Sánchez ha admitido en no pocas ocasiones que no es posible cambiar la Carta Magna sin el PP, una fuerza que, de momento, representa a casi ocho millones de españoles (más que ningún otro partido).

Los populares ven posible mejorar el funcionamiento del modelo territorial, pero no comparten que sea «urgente» -esa fue la palabra que empleó Batet- tocar la Constitución. Tampoco Ciudadanos acepta modificarla en ese aspecto concreto. Así que, aunque la ministra catalana calificó la reforma de «viable y deseable», su propuesta parece condenada al fracaso. Sobre todo porque, voluntades al margen, el hoy primer partido de la oposición tiene mayoría de bloqueo en el Senado.

Hay otras iniciativas que tampoco serían fáciles de impulsar pero que requerirían un consenso menos complicado. Sánchez está dispuesto, por ejemplo, a estudiar la retirada de recursos interpuestos por el Gobierno de Rajoy contra leyes catalanas de carácter social.

Y también ofrecerá desarrollar aspectos del Estatut de 2006 que quedaron suspendidos con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, no porque este los considerara contrarios a la Carta Magna sino porque entendía que la ley autonómica no era la norma habilitante para su creación. Un ejemplo serían los consejos autonómicos de justicia, imposibles sin una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.