Sánchez niega a Valenciano su apoyo para presidir el grupo socialista europeo

madrid. La dirección del PSOE no apoyará a la eurodiputada de su partido Elena Valenciano para que presida el grupo Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento europeo. El italiano Gianni Pitella dejará el puesto porque se presenta en las elecciones del 4 de marzo en su país como candidato a senador, y con toda probabilidad será elegido. La candidatura de Valenciano, aunque no era oficial, cobró enseguida fuerza y tiene el respaldo de los socialistas de otros países europeos. Pero Pedro Sánchez no quiere jugar la carta de su eurodiputada y cabeza de lista hace cuatro años. La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, señaló ayer que los planes de su partido son apoyar a una mujer para ese cargo, pero después de las elecciones europeas de 2019. Además, añadió, de esta legislatura europea solo queda un año.

Ha pesado en contra de Valenciano que apoyara a Susana Díaz en las primarias del año pasado y que fuera la número dos del partido con Alfredo Pérez Rubalcaba, con el que Sánchez no tiene relación. Tampoco parece que Valenciano vaya a ser la candidata del PSOE para ese puesto en la próxima legislatura porque el paso previo sería encabezar la lista socialista para las elecciones europeas, y es improbable que ocupe ese lugar como hizo en 2014. Iratxe García, una 'sanchista' desde la primera hora, sería la elegida.