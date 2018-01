Sánchez exige a Rajoy una «salida política» para Cataluña

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dirigido este miércoles su mirada hacia Mariano Rajoy. El líder de la oposición ha respaldado hasta ahora la estrategia del Gobierno en Cataluña, a pesar de que siempre ha insistido en que la respuesta a esa crisis de Estado no puede venir únicamente de los tribunales. Pero esta mañana ha puesto el foco en esta última cuestión y ha lanzado una advertencia al jefe del Ejecutivo: "En política el que no hace nada tampoco es nada".

Sánchez ha aprovechado su intervención en un desayuno informativo, en el que presentaba al secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, para reclamar a Rajoy que actúe de manera proactiva y no sólo reactiva. "La finalidad del Gobierno no es conservar el poder sino resolver los problemas, en lugar de cronificarlos", ha advertido. Así, ha pedido una "salida política".

El dirigente del PSOE también ha asegurado que su formación no abandonará "la defensa de las instituciones, del Estado social y democrático de Derecho y la recuperación del autogobierno" y ha reprochado a los independentistas su "cerrazón". "No tienen ni la razón jurídica ni política, porque pueden tener una mayoría parlamentaria pero no tienen una mayoría social", ha remarcado. Además, ha reiterado que si su única solución es Carles Puigdemont "no tienen solución". Pero, al mismo tiempo, ha hecho hincapié en que desde fuera de Cataluña hay que ofrecer algo; en su caso, "un proyecto común capaz de embarcar a la mayoría de quienes, piensen como piensen –ha apuntado-, creen que ya va siendo hora de pasar la página de una etapa donde por desgracia la corrupción y la desigualdad se repiten con demasiada frecuencia".