Sánchez aspira a rentabilizar en votos su moción «ética»

«No tenemos claro que esta operación nos vaya a beneficiar electoralmente», sostiene uno de los líderes territoriales del PSOE que el jueves dieron su apoyo a Pedro Sánchez para presentar la moción de censura contra Mariano Rajoy. En la dirección del principal partido de la oposición son conscientes de que el hecho de necesitar a las fuerzas independentistas para expulsar al PP de la Moncloa y tomar las riendas del Gobierno puede hacer mella en su electorado a apenas un año de las elecciones autonómicas y municipales, pero alegan que es un riesgo que había que asumir y para el que tienen respuesta.

Sánchez pretende hacer responsable a Ciudadanos de que la única vía para sacar de las instituciones a un partido que, según la justicia, se benefició de los tejemanejes de una trama corrupta sea contar con los votos de quienes pretenden romper España. Pero, además, este viernes trató de levantar un «cortafuegos», en palabras de uno de sus asesores, para evitar que se le pueda acusar de connivencia con el separatismo. Lo hizo cuando advirtió que, en una democracia parlamentaria, no se puede impedir a nadie que vote lo que considere oportuno; recordó que la presidenta de la Cámara baja, la popular Ana Pastor, salió elegida con el respaldo (nunca reconocido) de diputados secesionistas y advirtió de que su intención es «cumplir y hacer cumplir la Constitución».

En los próximos días, según avanzan en su entorno, hará aún más hincapié en esa idea y mantendrá la beligerancia contra el secesionismo xenófobo del nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra. Gracias a ello, incluso los barones de los territorios más 'jacobinos' creen conjurado el peligro de que los votantes les recriminen su actuación. «Lo que no nos habrían perdonado es que no hicieramos nada», dice un veterano que siempre culpó al apoyo al 'Estatut' que José Luis Rodríguez Zapatero no obtuviera mayoría absoluta en las elecciones de 2008. Pero eso no quiere decir que respiren tranquilos.

Una cosa es contar con quien sea necesario para echar a Rajoy y otra mantenerse en el Gobierno con según qué compañeros de viaje. El hecho de que Sánchez anunciara su intención de dirigir las riendas del país durante un tiempo indeterminado si gana la moción, en lugar de limitarse a convocar elecciones sí inquieta a una parte del partido. «Nadie te va a dar el Gobierno gratis», apunta un dirigente autonómico.

Consecuencias

Otros van más allá y avisan de que cualquier opción de moción que no se apoye simplemente en Ciudadanos y Podemos tendrá graves consecuencias en las urnas. Creen que Sánchez se equivocó en su comparecencia del viernes al no limitarse a apelar al caracter «ético» de su iniciativa y que debió centrarse en las apelaciones al líder de la formación liberal. «Si la gente interpreta que estamos con los independentistas y no con Rivera ya puede venir Pedro a coger las llaves de los territorios porque si das a elegir entre Constitución y corrupción, se quedan con la Constitución», dicen.

Los socialistas no parten de una situación electoral envidiable. En la propia dirección, donde presumen de estar en disposición de ganar las próximas municipales, admiten que en realidad todos los gobiernos autonómicos logrados en los comicios de 2015 están en el aire y que su continuidad depende de que el PSOE logre ser primera fuerza. La situación en la que se encuentre la marca es determinante y el tirón que logre ejercer el secretario general también. Sánchez ve su paso por la Moncloa como una oportunidad para consolidarse y salir del estancamiento (cuando no declive) en el que le sitúan las encuestas. Pero en el partido hay quien avisa de que más importante que el qué es el cómo.

Los fieles de Sánchez insisten en que no hay razones para temer nada. Por un lado, apuntan que el éxito de la moción no está garantizado y que aún fracasando, haber tomado la iniciativa es positivo. Pero además aseguran que, si estando el líder socialista en el Gobierno se vulnera la legalidad en Cataluña, se volverá a aplicar el 155.