Sánchez aspira a gobernar en solitario un tiempo antes de convocar elecciones Sánchez, en el momento de anunciar ayer la moción de censura. :: GABRIEL BOUYS / afp El líder del PSOE acepta el eventual apoyo del secesionismo a su moción de censura pero avisa de que cumplirá y hará cumplir la Constitución PAULA DE LAS HERAS MADRID. Sábado, 26 mayo 2018, 00:15

Pedro Sánchez no quiere una moción de censura meramente instrumental para disolver las Cortes y convocar elecciones, como reclama Ciudadanos. El secretario general del PSOE lo dejó ayer claro. «Antes hay que recuperar la estabilidad, limpiar de corrupción las instituciones y atender las urgencias sociales», argumentó. En el partido admiten que gobernar en solitario (no contemplan otra opción) con un Congreso tan fragmentado como el actual, la crisis territorial en pleno apogeo y a un año de los comicios autonómicos y municipales no será, en ningún caso, una tarea sencilla, pero se resisten a regalar a Albert Rivera unos comicios ahora, cuando todas las encuestas le sitúan en la cresta de la ola.

El líder de la oposición no ocultó que, en realidad, el escenario que se ha abierto tras la sentencia de la primera etapa de Gürtel no es para él el ideal. Después de dos años sometido a la presión constante de las citas electorales en su primer mandato como secretario general -hasta cinco entre catalanas, andaluzas, municipales y autonómicas y generales- su intención era darse un tiempo para construir una alternativa al PP de manera más sosegada. Pero, según su discurso, respaldado esta vez incluso por los críticos, no había opción posible. «El electorado progresista no nos habría perdonado que nos quedáramos de brazos cruzados», admite un dirigente que hace un año hizo campaña interna por Susana Díaz.

Sánchez se dio casi 24 horas para tomar una decisión definitiva. Una vez la Audiencia Nacional dio a conocer el jueves la sentencia -que, entre otras cosas, condena al extesorero del PP a 33 años de cárcel, multa al partido por haberse beneficiado de la trama corrupta y cuestiona que Mariano Rajoy desconociera la existencia de la 'caja B' como declaró bajo juramento- se encerró en la sede del PSOE a deliberar qué hacer con su núcleo duro y después, vía telefónica, con los dirigentes más relevantes de la formación. Por la noche la decisión de presentar la moción ya estaba tomada, pero se consumó por sorpresa en torno a las 10:30 de ayer, antes de que comenzara la reunión extraordinaria de la comisión ejecutiva convocada de urgencia la tarde anterior.

Envite a Ciudadanos

El texto registrado en la Cámara baja alega que la permanencia de Rajoy en el cargo «como parte de un auténtico sistema de corrupción institucional» afectaría a la «credibilidad» de la institución. En una comparecencia en la que tan sólo aceptó dos preguntas, el líder de la oposición añadió que es su responsabilidad y la de todas las fuerzas políticas recuperar la «dignidad» de la democracia.

No rechazará ningún apoyo, tampoco el de los independentistas, sin los que, dada la negativa de Ciudadanos a respaldar su moción, no tiene ninguna posibilidad de convertirse en presidente. Atrás ha quedado el tiempo convulso en el que los barones socialistas le obligaron a prometer por escrito, en una resolución del Comité Federal, que no negociaría la investidura con quien pretendiera la autodeterminación. Ninguno ha levantado ahora la voz. Pero el propio Sánchez trató de frenar posibles críticas, esta vez más externas que internas, con una advertencia: «Esta es una moción para garantizar un Gobierno que cumple y hace cumplir la Constitución».

Los suyos sostienen que su trayectoria en estos meses, el apoyo a la intervención de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155 y, más recientemente, su duro discurso contra Quim Torra, le avalan. «Por si no se ha entendido: no va a haber negociación con nadie para apoyar la moción de censura; la presentamos por dignidad democrática. Que cada quien valore y decida el sentido de su voto -escribió la coordinadora de los socialistas gallegos en el Congreso, Pilar Cancela- y que lo explique».

La llamada va dirigida fundamentalmente a Albert Rivera. En el PSOE no hay ninguna certeza de que la moción pueda salir adelante y tampoco es lo que más les inquieta, conscientes de las dificultades que entrañaría gobernar. Lo que sí les interesa es poner en cuestión el discurso regenerador de Ciudadanos, como ya hicieron en Madrid con la moción de censura contra Cristina Cifuentes, y cargar sobre sus espaldas la continuidad en el Gobierno del PP. «Pido generosidad para que entre todos -remató ayer Sánchez- saquemos a España de este lodazal de corrupción».