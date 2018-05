Rivera reclama al presidente elecciones en otoño El líder de Ciudadanos da por liquidado el pacto de investidura y urge a Rajoy a poner las urnas para no alargar la «agonía» M. E. ALONSO Martes, 29 mayo 2018, 00:12

MADRID. Albert Rivera certificó ayer su ruptura definitiva con Mariano Rajoy. Tras conocerse la sentencia del 'caso Gürtel' que condena al PP y duda de la credibilidad del presidente del Gobierno en su declaración ante la Audiencia Nacional, la relación entre ambos dirigentes ha traspasado un punto de no retorno. El líder de Ciudadanos considera que la legislatura y el pacto de investidura que suscribió con Rajoy hace dos años están «liquidados» y no ve otra alternativa que poner las urnas a la vuelta del verano.

«Hay que dar una salida ordenada a una legislatura agotada», remarcó Rivera, que avanzó que el Gobierno ya no puede contar con el apoyo de sus 32 diputados, como ha ocurrido hasta ahora, e invitó al presidente a pactar ese adelanto electoral para este otoño, tras acordar una extensión del 155 en Cataluña y permitir la tramitación de los Presupuestos. «Tenemos un Ejecutivo solo, que no va a sacar ninguna ley. ¿Para qué alargar la agonía?», arguyó el liberal.

Ahora mismo, con la moción de censura del PSOE en marcha, Rajoy no podría llamar a las urnas, pero sí que podría expresar su deseo de hacerlo, gesto que bastaría en las filas naranjas para no sacar todo su armamento contra los populares. Pero si el jefe del Ejecutivo se «atrinchera» y no da ese paso, Rivera y su círculo pasarán al plan B, que será negociar con los socialistas su apoyo a la censura que se vota el viernes. En la cúpula naranja están dispuestos a brindar su respaldo a Pedro Sánchez si el candidato es un independiente que se limite a firmar el decreto de disolución de las Cortes y a poner fecha a los comicios. «Yo no estoy dispuesto a llegar a la Moncloa -advirtió Rivera- a cualquier precio, de cualquier manera y con cualquiera».

También hay un plan C, con el que Ciudadanos amenaza pero que no acaba de concretar. Consistiría en presentar su propia moción, algo para lo que no tiene escaños suficientes. Coalición Canaria reveló ayer haberle negado ese préstamo a Rivera.