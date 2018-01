Rivera prefiere ser «muy prudente» ante el crecimiento de Ciudadanos en los sondeos El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. / EFE Afirma que «todo lo que sube baja» e insta a Podemos y al PP a hacer «autocrítica» tras las elecciones catalanas en vez de echar la culpa a otros EUROPA PRESS Madrid Jueves, 11 enero 2018, 12:27

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que, a pesar de la victoria de su partido en los comicios autonómicos catalanes y a que distintos sondeos de opinión apuntan a un crecimiento del apoyo electoral en el ámbito nacional, él opta por la prudencia porque "todo lo que sube baja".

"Hay que ser muy prudentes. Si algo he aprendido en estos años en política es que todo lo que sube baja", ha declarado en una entrevista en Antena 3, donde ha apostado por "ser constante y trabajar muy duro".

Rivera ha dicho que, independientemente de cómo evolucionen las encuestas sobre intención de voto, se compromete con los españoles a "ofrecer una alternativa al bipartidismo" porque el país "necesita un nuevo proyecto ilusionante" y dejar de "mirar al pasado". Además, ha indicado que, con la globalización, el eje político izquierda-derecha "ha quedado dinamitado".

El líder de la formación naranja ha explicado que el reto de su partido es convertirse en una opción para "la mayoría de los españoles" y que con ese objetivo está reforzando sus equipos y consolidando su implantación en todas las comunidades autónomas.

Asimismo, ha asegurado que Cs ha demostrado ser "un partido de Estado, un partido responsable" que ha alcanzado acuerdos de investidura, ha apoyado presupuestos y ha hecho posible la formación de gobiernos autonómicos. "Nosotros estamos sembrando para recoger, y estoy convencido de que los españoles nos ven como una alternativa de gobierno, no solo para un voto minoritario", ha manifestado.

Elecciones de 2019

De cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2019, ha señalado que, a diferencia de la situación en 2015, Ciudadanos tiene militantes "en casi todos los rincones de España", cuenta con más de mil agrupaciones y hay encuestas que lo sitúan compitiendo por la victoria en distintos lugares.

Además, ha recordado que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó al Elíseo pese a que su partido no gobernaba en ningún municipio, sugiriendo así que él también podría llegar a La Moncloa aunque Cs tenga aún pocas alcaldías.

En su opinión, hoy en día los partidos políticos son más bien "movimientos civiles y asociativos" que funcionan de una manera distinta a como lo hacían en el siglo XX, y en España el PP y el PSOE "se han quedado obsoletos en sus estructuras viejas".

Por ello, prefiere encabezar una formación como Ciudadanos, que, al ser nueva, se presenta "sin mochilas, sin casos de corrupción", y tiene "libertad para plantear reformas", según ha indicado.

Los votantes de Podemos "no son separatistas"

Por otro lado, Rivera ha criticado la valoración que ha hecho el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, sobre los resultados de Catalunya En Comú - Podem en las elecciones catalanas del pasado 21 de diciembre, en las que obtuvieron ocho escaños, tres menos que los que consiguió Catalunya Sí que es Pot en 2015.

"A mí esto de llegar al final de una campaña, no dar la cara" y "echar la culpa a los periodistas de tu fracaso...", ha comentado sobre las explicaciones de Echenique, que dijo que se vieron perjudicados por la polarización en torno a la independencia, la "barrera comunicativa" para explicar sus propuestas sociales y las "mentiras" lanzadas por sus adversarios.

"Igual es que te has equivocado con el mensaje, igual es que tus votantes no son separatistas, igual es que no había que apoyar a los independentistas", ha señalado el presidente de Cs, que ha pedido "autocrítica" tanto a Podemos como al PP.

A su juicio, cuando un partido lo hace "mal", no puede seguir haciendo "todo igual, sin cambiar una coma", y "echarle la culpa a los demás". "En Génova han hecho lo mismo, el PP ha sacado el peor resultado de su historia en Cataluña y la culpa es también de los medios de comunicación y de Ciudadanos, que tuvo voto útil", y "no ha dimitido nadie", ha afirmado.