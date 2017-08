¿Qué requisitos se necesitan para ser imán? En España hay 1.439 mezquitas. Comentamos qué se necesita para dirigir el rezo en ellas ATLAS ESPAÑA Miércoles, 23 agosto 2017, 18:07

Para ser imam o imán, su traducción al castellano, no es necesaria ninguna preparación. Sin embargo, conviene diferenciar su figura de la del Jatib. Casi siempre van unidas y lo desempeña la misma persona, pero es un matiz importante a la hora de ver los requisitos para ser imam. En España hay 1439 mezquitas. Imán puede ser cualquier musulmán para dirigir el rezo. Casi siempre es la misma persona. No se le exige una formación especial, pero el Jatib es el que da el sermón del viernes y el que, en principio, posee más conocimientos. Las mezquitas viven exclusivamente del dinero de sus fieles, por lo que si este dinero es poco no se puede contratar a una persona más preparada con estudios superiores religiosos que se dan en países musulmanes. De hecho, el 80 % de las mezquitas no cuentan con un jatib propio. Muchas mezquitas abren por comodidad y el sermón lo dan personas sin suficiente formación, susceptibles de ser fanáticos. Además, como el Islam no tiene estructura piramidal, como la religión cristiana, cada mezquita no responde ante nadie.