«Si reformamos la Constitución no es para dinamitar España»

-¿Cree que es el momento para una reforma constitucional?

-No se puede hacer como han propuesto algunos de aquí al 1 de octubre. Estamos hablando de un proceso largo, de consenso, de diálogo, de promesas serias. Por eso llevamos pidiéndolo años, no semanas o meses como otros. Creo que al final adoptaremos el debate para mejorar la Constitución, no para lo que quieren abrir este debate algunos, que es para romperla o para dinamitar España.

-¿Qué hay que cambiar sí o sí de la Constitucion?

-Muchas cosas. La cuestión territorial, el tema de la distribución de las competencias, la despolitización de la Justicia, la consolidación de derechos sociales y la creación de nuevos, actualizar cosas tan básicas como la realidad de Internet. También creemos que hay que cambiar un punto muy concreto que es el de los aforamientos para garantizar que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley.

-¿Cuáles serían las propuestas de Ciudadanos en el debate sobre la reforma del modelo territorial que propone el PSOE?

-Primero me parece que se tendrían que aclarar si hay una, dos o veinte naciones en España o si las islas, como llegaron a decir, tenían que ser estados. Cuando consigan eso, que los socialistas vengan a hablar con nosotros, que lo tenemos muy claro desde hace mucho tiempo. Además, somos firmes defensores de la reforma constitucional también cuando ellos gobernaban y nunca hicieron nada de lo que proponen ahora.