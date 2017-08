Récord de yihadistas en las cárceles españolas con 270 presos Zoido cifra en 34 el número de retornados desde Siria e Irak y en 50 los que han fallecido en zona de conflicto EUROPA PRESS MADRID Domingo, 6 agosto 2017, 13:37

La intensa actividad policial contra el yihadismo ha propiciado que en la actualidad se contabilicen 270 presos en las cárceles españolas por delitos relacionados con esta tipología de terrorismo, superando ya en una veintena al número de internos de la banda terrorista ETA, que cuenta, además, con otros setenta presos fuera de España.

En una entrevista con Europa Press, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha puesto de relieve el trabajo que llevan a cabo tanto la Policía como la Guardia Civil gracias a unos instrumentos legales que considera "suficientes". También ha recordado que son 186 los detenidos por yihadismo desde que el 26 de junio de 2015, hace dos años, se elevó a 4 sobre 5 la alerta por la amenaza terrorista.

"Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tenían cifrado en unos 200 los yihadistas que desde España se trasladaron a Irak o Siria para integrarse en las filas del Daesh. Es muy inferior a la de otros países. De estos 200, unos 50 han fallecido por la zona de conflicto y 34 han retornado, de entre ellos cuatro menores. El resto todavía están por allí y, desde luego, a nuestro país no han retornado", ha explicado Zoido.

El retroceso de Daesh en Siria e Irak lleva a Zoido a dar por hecho que "se van a incrementar el número de retornados". "Lo que tenemos que hacer es seguir en la misma línea", ha señalado, destacando la importancia de "trabajar mucho desde el punto de vista de la información" con países vecinos como Marruecos y en otras zonas preferentes como el Sahel. En cualquier caso, ha subrayado, se trata de "detectar la radicalización y actuar antes de que se cometa un atentado".

Retornados a Francia El ministro del Interior francés, Gerard Collomb, ha asegurado que al menos 271 milicianos yihadistas han regresado de Irak y Siria a Francia y que todos ellos están sujetos a investigaciones por parte de fiscales. Entre los 271 milicianos yihadistas que han vuelto a Francia hay 217 adultos y 54 menores de edad, algunos de ellos actualmente detenidos, según ha señalado Collomb en una entrevista con el diario 'Le Journal du Dimanche'. El jefe de las fuerzas especiales francesas aseguró en junio que sus unidades estaban directamente involucradas en batallas en la ciudad iraquí de Mosul, pero negó que estuvieran dirigidas específicamente en los yihadistas nacidos en Francia que luchan para el grupo Estado Islámico. Además, Collomb ha asegurado que la amenaza de ataques en Francia por parte de los milicianos es "muy alta". Al menos 700 franceses han luchado en las filas de Estado Islámico en Irak y Siria.

"Que en los dos últimos años", ha dicho, "se haya detenido a 186 personas es una muestra evidente de los buenos resultados". "Ya en 2017 podemos decir que hay 270 presos internos yihadistas que están relacionados con terrorismo, proselitismo y fanatismo islamista. Por eso creo que tenemos que seguir en esta línea", ha defendido Zoido.

Pacto antiyihadista

"El riesgo cero no existe pero con el esfuerzo de policías y guardias civiles, con ayuda del CNI, fiscales y jueces, el resultado es muy satisfactorio", ha resumido el ministro. Al ser preguntado por Europa Press si considera que es necesario convocar a los partidos políticos para abordar en la mesa del pacto antiyihadista posibles mejores, Zoido ha respondido pidiendo que se consensúe antes un orden del día para evitar "que surjan discusiones estériles".

En su opinión, el marco legal tras la reforma del Código Penal permite que las fuerzas de seguridad tengan "cobertura a la hora de dar una respuesta a un terrorismo que había cambiado la forma y la manera de actuar" con respecto a ETA. "Yo creo", ha indicado Zoido, "que los instrumentos legales son suficientes, son proporcionales y, al mismo tiempo, se consiguió un alto grado de consenso". "Lo que funciona es mejor no tocarlo", ha enfatizado.

De ahí que su posición se mantenga firme a la hora de convocar el pacto antiyihadista. "A veces se dice que se convoque: yo lo que pido es que tengamos un orden del día que sea sobre todo para mostrarle a toda la sociedad la unidad de todos frente al terrorismo y al mismo tiempo llevemos cosas positivas, sin que sirva de foro del que surjan discusiones estériles", ha dicho. Según él, ningún partido podrá decir que no cuenta con información de Interior "cada vez que hay un hecho relevante".

Equipamiento policial

Zoido ha reconocido que uno de los aspectos que más ocupa a su Departamento es cómo mejorar la dotación policial a la hora de repeler cualquier tipo de amenaza. En este sentido, se ha detenido para recordar la "preparación" de los agentes de la UIP que redujeron el 25 de julio a un ciudadano en la frontera de Melilla que les amenazaba con un cuchillo, utilizando para ello una barrera para señalizar el tráfico.

"Supieron actuar muy bien. Si hubieran tenido -reflexiona sobre este incidente-- otras defensas, creo que también lo habrían sabido hacer. Me quedaría en cómo un grupo de profesionales de la Policía no ha necesitado pegar ni un solo tiro para reducir a una persona que no sé que intención tenía. Si uno de los policías no salta una valla, hubiera corrido riesgo porque se fue hacia él con el cuchillo. Han dado una muestra de su gran preparación".

El ministro entiende que los sindicatos reclamen que los agentes dispongan de las mejores herramientas para repeler cualquier ataque, máxime si es una amenaza yihadista. Pero recuerda que son los técnicos los que deben estudiar y determinar sobre el uso de pistolas eléctricas tipo táser o la mayor dotación de armas largas. "Tenemos que guardar siempre la proporcionalidad", ha indicado.

Radicalización de segundas generaciones

El ministro ha abordado otra de las cuestiones que preocupan a expertos de la lucha antiterrorista como es la posible radicalización en los próximos años de las segundas y terceras generaciones de inmigrantes. "La mejor forma de prevenir la radicalización que algunos prevén es que llevemos a cabo una integración real", ha defendido, destacando que esto requiere de políticas transversales de todas las administraciones.

"Garantizar como hacemos en España", ha continuado, "la educación, la sanidad, en definitiva el Estado social, que les permite vivir aquí. No les demos motivos a algunos para que pueda haber brotes xenófobos cuando en España no hay ningún problema de racismo". Zoido ha puesto un ejemplo: "en los hospitales, centros escolares y prisiones -ha dicho-- hay una cantidad de menús tremenda para que nadie pueda sentirse discriminado por el hecho de tener una religión distinta".?