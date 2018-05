Podemos pide una moción de censura y Ciudadanos revisará su apoyo a Rajoy

Las reacciones a la sentencia del 'caso Gürtel' no se han hecho esperar. Los primeros en pronunciarse han sido los partidos de izquierda. Pablo Iglesias ha valorado que «la sentencia que hemos conocido hoy es una prueba más de que tenemos un partido delincuente al frente de los mandos del Gobierno», ha señalado el líder de Podemos. Y esto es algo, ha añadido, que ninguna democracia avanzada puede resistir.

La solución para Iglesias pasa por una moción de censura encabezada por Pedro Sánchez y que Podemos apoyaría sin condiciones. Esta es una posibilidad que ya se ha puesto sobre la mesa en el pasado pero que el PSOE rechaza ya que para desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa se requiere el apoyo de las fuerzas independentistas. En cualquier caso, Iglesias insistió en que los números dan. De hecho, PDeCat y Esquerra ya han avanzado en alguna ocasión que podrían apoyar a Sánchez simplemente por el hecho de poner punto y final a la etapa del PP en el Gobierno.

La sentencia de hoy debería tener como respuesta una moción de censura de la oposición. Estamos dispuestos a apoyar a Pedro Sánchez si la presenta. La democracia no puede soportar delincuentes a los mandos del Gobierno

El líder de Podemos recordó que el PSOE estaba dispuesto a llegar hasta el final con la moción de censura en la Comunidad de Madrid. Iba a hacerlo, según Iglesias, por un caso mucho menos grave -el polémico máster de Cristina Cifuentes- que el 'caso Gürtel'. «No se entendería que ahora el PSOE no lo hiciera en el Congreso», ha dicho el secretario general de los morados.

Juan Carlos Monedero pide a Podemos que promueva ya una moción de censura contra Mariano Rajoy. «Hay que echarlos. No aflojemos». Del mismo modo Barcelona en Comú, la formación de Ada Colau, también se suma a la propuesta.

No son casos aislados, es el partido que nos gobierna en España. Hay que echarlos! https://t.co/Gud55oGIEg pic.twitter.com/T7E6EbTBeJ

El líder de IU, Alberto Garzón, se ha sumado a la petición de registrar una moción de censura contra Mariano Rajoy, lamentando que «nos gobierna el partido más corrupto de Europa».

Respecto a Ciudadanos, Iglesias ha tachado de 'desvergüenza absoluta» la actitud de Albert Rivera, quien esta mañana ha señalado que habrá un antes y un después en su relación con el PP tras la sentencia. Iglesias ha recordado que hace menos de 24 horas la formación liberal apoyó los Presupuestos del Gobierno. «Decir M. Rajoy -apunte que aparece en 'los papeles de Bárcenas'- y decir Albert Rivera es lo mismo», ha concluido.

Cuando Rajoy decía que Gürtel era una trama contra el PP... pic.twitter.com/XKRoEwggO7 — MALDITA HEMEROTECA (@Mhemeroteca) 24 de mayo de 2018

El , ha advertido que la sentencia por la ‘trama Gürtel' marca «un antes y un después» en las relaciones con el PP y trastoca los planes de la legislatura. «Lo cambia todo», ha remarcado en una rueda de prensa en el Congreso, sólo veinticuatro horas después de haber respaldado los Presupuestos. El líder centrista ha anunciado que quiere «evaluar» la situación con todos los miembros de su Ejecutiva así como las «consecuencias» políticas que deben derivarse del fallo judicial, que ha colocado al Ejecutivo y al país en una situación «tan grave». «En el momento más delicado para España, llega una condena al Gobierno por corrupción que nos debilita como nación», ha recalcado. Será el próximo 11 de junio, cuando los miembros de la dirección naranja tomarán una decisión.Rivera no ha querido confirmar si Ciudadanos está dispuesto a apoyar una posible moción de censura contra Mariano Rajoy aunque ha insistido en que aún queda por delante mucha legislatura y el Gobierno -sin mayoría en la Cámara- sigue necesitando a la oposición para sacar adelante cualquier iniciativa parlamentaria. «Los españoles se merecen un Gobierno que no esté en jaque y que no de la peor imagen de España», ha concluido.