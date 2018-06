Reabren el caso de un atentado de ETA de 1980 por el avance en ADN

madrid. La Audiencia Nacional ha accedido a la petición de la familia de José Ignacio Ustarán, asesinato por ETA en 1980, de reabrir la investigación archivada en 1983 sin identificar a los pistoleros que acabaron con su vida, al considerar que el «avance» en «las identificaciones de ADN» puede dar hoy resultados.

La viuda de Ustarán, Rosario Muela -natural de Sevilla, ciudad a la que volvió junto a sus cuatro hijos desde Vitoria tras el crimen-- no ha parado en estos casi 38 años transcurridos desde el asesinato de su marido de intentar que la justicia al menos haga todo lo posible por averiguar quiénes lo hicieron. Cuando hace un año la familia al fin tuvo acceso al sumario, no vieron «una investigación a fondo, seria y profunda», dice José Ignacio Ustarán hijo.

Muela era edil de UCD en Vitoria -tras trasladarse a Sevilla aspiró a la Alcaldía como candidata del CDS en «agradecimiento a que Adolfo Suárez se portó muy bien con nosotros», admite- mientras que su marido formaba parte de la ejecutiva del partido en Álava.

Por eso, cuando la noche del 29 de septiembre de 1980 una chica llamó a la puerta del domicilio familiar en Vitoria diciendo que traía un paquete para su marido y al abrir entraron tres pistoleros armados preguntando por él, José Ignacio, que entonces tenía 13 años, recuerda escuchar a su madre decir que la buscaban a ella. «Yo estaba estudiando en mi cuarto y escuché voces en el despacho de mi padre, me asomé y uno de ellos me dijo apuntándome con una pistola que qué hacía y me llevó a la cocina, donde estaban mi madre y mis dos hermanas pequeñas de seis y nueve años, porque la mayor, de 15, estaba en casa de una amiga», rememora para Efe el hijo del dirigente de UCD asesinado.