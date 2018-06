Rajoy: «Quiero abandonar la política de forma definitiva» Jueves, 7 junio 2018, 00:01

Cuando el martes se despidió ante el Comité Ejecutivo del PP, sólo quedó una cuestión por resolver sobre su futuro inmediato. ¿Conservará Mariano Rajoy el escaño en el Congreso? El todavía presidente de los populares asegura que lo decidirá «pronto», pero ya avanza que su intención es «abandonar la política de manera definitiva». «Creo que no tiene sentido permanecer más tiempo aquí», reconoció en la Cadena Cope. No se lo pondrá difícil a los suyos. En primer lugar, ha optado por no tutelar el proceso de sucesión. Y, además, ni se pronuncia sobre posibles relevos ni reflexiona sobre si es preferible que haya más de un candidato. «Lo importante es que el partido salga unido».