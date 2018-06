Rajoy deja su escaño en el Congreso Mariano Rajoy. / Efe El expresidente del Gobierno y líder del PP formaliza su decisión dos semanas después de perder la moción de censura el 1 de junio EUROPA PRESS Madrid Viernes, 15 junio 2018, 18:06

El expresidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, ha comunicado este viernes la renuncia al acta de diputado en el Congreso, justo dos semanas después de perder la moción de censura el 1 de junio.

El escrito registrado, al que ha tenido acceso Europa Press, se limita a informar del abandono del escaño, que venía ocupando ininterrumpidamente en la Cámara desde las elecciones generales de 1989.

El pasado 5 de junio, apenas cuatro días después de su abrupta salida de La Moncloa, Rajoy anunció ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP su decisión de abandonar la Presidencia del PP y la convocatoria de un congreso extraordinario para que elija a su sucesor, un cónclave que tendrá lugar los próximos 19 y 20 de julio en Madrid, según lo trasladó a la Junta Directiva Nacional del pasado lunes.

«Es lo mejor para el PP y para mí y creo que también para España y lo demás no importa nada», señaló en su discurso ante los suyos en ambos actos para justificar su salida del partido que ha presidido en los últimos 15 años.

No obstante, en ninguno de las dos citas desveló si mantendría o no su sillón en el Congreso. Finalmente, este viernes ha comunicado su decisión de abandonar el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, que no ha pisado desde el pasado 1 de junio.