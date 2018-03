Rajoy constata la «buena disposición» del PNV para aprobar los Presupuestos El ministro de Hacienda responde en el Congreso sobre los Presupuestos. :: E. Naranjo / efe El Gobierno busca garantías de éxito para presentar las cuentas en el Consejo de Ministros del 23 de marzo NURIA VEGA Viernes, 2 marzo 2018, 00:12

madrid. Cuando el pasado viernes Mariano Rajoy anunció su intención de presentar los Presupuestos antes de Semana Santa, en el PP dieron por sentado que el presidente del Gobierno no daba un salto al vacío sin red. «Debe de haber agua en la piscina», trasladó un cargo del partido. El jefe del Ejecutivo desveló ayer que efectivamente en las últimas semanas ha mantenido «unos primeros contactos con algunas fuerzas políticas». Conversaciones que parecen alimentar su optimismo sobre la posibilidad de que las cuentas de 2018 vean finalmente la luz con el apoyo de Ciudadanos y el PNV. «No hemos llegado con nadie a un acuerdo. Cerrado -matizó-. Pero hay buena disposición».

Si el año pasado el proyecto con las cuentas se presentó en Consejo de Ministros el 31 de marzo, esta vez al presidente le «gustaría» aprobarlo el 23. Restan por tanto tres semanas para tantear a los partidos que en 2017 dieron su respaldo a los Presupuestos -Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias, UPN y Foro Asturias- y seguir de cerca el desenlace, si se produce, del bloqueo catalán. Esta circunstancia, y la consecuente retirada del artículo 155 de la Constitución, contribuiría a facilitar que los nacionalistas vascos puedan sentarse a negociar la propuesta del Gobierno. Pero, en todo caso, a día de hoy la percepción en el Ejecutivo es la de que ya se avanza en la buena dirección.

Fuentes gubernamentales confirman que las «sensaciones» son positivas. Esa es la razón fundamental por la que la semana pasada desde el Ministerio de Hacienda se trasladó que el Consejo de Ministros aprobaría sí o sí los Presupuestos. Porque el Gobierno, aseguran tanto en el Ejecutivo como en el PP, no daría el paso de presentar el proyecto si no existe la seguridad de que va a ser ratificado en el Congreso.

En todo caso, no hay ningún pacto suscrito y fuentes del PNV mantienen que todo «sigue igual». Tras el apoyo de los nacionalistas a los Presupuestos de 2017 y, en julio, al techo de gasto, la expectativa del Gobierno era la de contar con la colaboración de la formación vasca y sacar adelante las cuentas de 2018. «Muchas de las partidas acordadas -alegó en octubre el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo- eran plurianuales». Pero el desafío secesionista, primero, y la intervención de la autonomía, después, congelaron los contactos.

«Debe darse como condición previa a cualquier inicio de conversación la vuelta a la normalidad en Cataluña, la derogación del 155 y la recuperación de las instituciones catalanas», ratifican en el PNV mientras el Ejecutivo vasco confía en que los partidos catalanes lleguen a un acuerdo «que garantice la estabilidad política e institucional».

El resto de condicionantes

En el caso de Ciudadanos, Rajoy espera que su socio «dé un paso adelante». En realidad, los liberales ya llegaron en septiembre a un preacuerdo con el PP sobre las cuentas. Desde entonces, sin embargo, las relaciones se han enfriado y Albert Rivera ha encarecido el precio de su respaldo. La reclamación principal es la cabeza de la senadora popular Pilar Barreiro investigada en el 'caso Púnica'. «Vamos a ver lo que dice el Supremo, porque si dice que la señora Barreiro no ha hecho nada, tenemos un problema, ¿no?», preguntó ayer el presidente en Telecinco, donde dijo tener una «excelente opinión» de su compañera de filas.

En cualquier caso, a lo que Rajoy no le ve ningún «sentido» es a la petición de adelanto electoral que formuló el miércoles Pedro Sánchez en caso de que los Presupuestos no vean la luz. Al secretario general del PSOE le recomienda «más prudencia» y una apuesta decidida por la «estabilidad» cuando no se ha alcanzado ni el ecuador de la legislatura.