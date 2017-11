Rajoy avisa a Sánchez que la reforma de la Constitución no puede premiar a quienes quisieron liquidarla 00:45 Mariano Rajoy. / Chema Moya (Efe) I Atlas El presidente del Gobierno ha garantizado este lunes al líder del PSOE que está dispuesto a «hablar» sobre la cuestión EUROPA PRESS Madrid Martes, 28 noviembre 2017, 00:55

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado este lunes al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que está dispuesto a "hablar" de la reforma de la Constitución pero ha avisado de que esa reforma "en ningún caso" puede ser "un premio" para los que han pretendido liquidarla", ya que, según ha dicho, eso sería "un disparate" y un "mal mensaje para todos".

Así se ha pronunciado Rajoy al ser preguntado por las declaraciones de Pedro Sánchez -en un desayuno informativo con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, organizado por Europa Press- emplazándole a cumplir "su palabra" y abrir en 2018 los trabajos para reformar la Carta Magna como le prometió en los días previos a la aprobación del artículo 155 en Cataluña.

Si por la mañana Rajoy ya respondió que él cumple "siempre" sus "compromisos", esta noche ha precisado que se comprometió a "hablar" de esa reforma constitucional. Según ha puntualizado, de esa reforma de la ley fundamental "se habla mucho" y ahora se trata de decir qué es lo que hay que cambiar y exponer "contenidos".

"Yo estoy dispuesto a hablar. No estaba entre mis prioridades la reforma de la Constitución porque creo que hay cosas mucho más importantes y urgentes que hacer en España, pero yo desde luego no me niego a hablar, sobre todo si esto sirve para resolver problemas", ha manifestado Rajoy en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press.

Promete ser «constructivo» en la comisión territorial

El presidente del Gobierno ha explicado que ante la crisis abierta en Cataluña consideraba "fundamental" que el PSOE estuviera al lado del Gobierno en la aplicación del artículo 155 de la Constitución y ha confirmado que en esas conversaciones Pedro Sánchez le trasladó que le "gustaría" que se abriera una comisión en el Congreso.

"Le dije que estaba de acuerdo. Vamos a abrir una comisión, vamos a hablar y vamos a ver cuáles son las conclusiones de esa comisión", ha manifestado, para añadir que aún no ha comenzado sus trabajos esa comisión territorial que analizará el funcionamiento del Estado Autonómico y que se constituyó hace dos semanas en la Cámara Baja.

Eso sí, ha subrayado que el resultado no puede ser "en ningún caso" un "premio para aquellos que han pretendido liquidar la Constitución". "Seré constructivo, pero insisto, el resultado de esa comisión no puede ser premiar a los que quieren liquidar la Constitución. Eso sería un disparate y un mal mensaje para todos", ha concluido.