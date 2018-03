Rajoy se presta a un pleno monográfico sobre pensiones en «10 o 12 días» El presidente especifica que aún no hay un acuerdo «cerrado», pero detecta «buena disposición» en el PNV para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado NURIA VEGA Madrid Jueves, 1 marzo 2018, 11:04

Mariano Rajoy ha accedido a participar en un debate monográfico en el Congreso sobre el sistema de pensiones. Aunque se trata de una solicitud de comparecencia que ya había registrado Podemos, el presidente del Gobierno da el paso también a petición propia y propone un formato en el que todos los grupos expongan sus propuestas. También la oposición. “Lo que quiero es que todo el mundo se explique y vamos a hacer un debate para trasladar cómo está el tema, cuánto se pueden subir las pensiones, cuánto no y qué hay que hacer (…); puede ser el pleno más importante de la legislatura”, ha defendido.

Fuentes de Moncloa confirman que se trata de un asunto prioritario para el Gobierno del PP y aseguran que el presidente se siente cómodo en esta materia. Recuerdan las mismas voces que, al contrario de lo ocurrido en la fase final del Ejecutivo del PSOE, las pensiones no se han congelado desde 2011. Aun así, Rajoy ha incidido en una entrevista en Telecinco en las dificultades para atender las demandas de todos los colectivos que reclaman subidas salariales o mejora del poder adquisitivo con los recursos actuales. “No es un problema de que no quiera subir las pensiones, yo quiero subirlas, pero es un problema de poder”, ha alegado.

De momento, el Gobierno ya ha pactado un preacuerdo con los representantes de Policía y Guardia Civil para hacer viable la equiparación salarial con los Mossos d'Esquadra. Un asunto que, ha advertido el presidente, depende de que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado que el Ejecutivo prevé presentar a finales de marzo en Consejo de Ministros. “Me gustaría aprobarlos el 23 de marzo, yo ya he tenido algunos contactos con otras fuerzas políticas y espero que Ciudadanos dé un paso adelante porque España necesita estabilidad y Presupuestos”, ha adelantado.

En realidad, que el proyecto obtenga el respaldo del Congreso depende en buena medida del PNV. Rajoy no hay querido dar por sentado el apoyo de los nacionalistas vascos, pero ha dado a atender, como señalan fuentes del PP, que hay agua en esa piscina. “No hemos llegado a un acuerdo con nadie... Cerrado -ha matizado-. Pero hay buena disposición para intentar llegar a un acuerdo y para darle estabilidad a España y Presupuestos”.

En cuanto a las condiciones de Ciudadanos y la petición de dimisión de la senadora del PP Pilar Barreiro, investigada en el 'caso Púnica', Rajoy asegura estar pendiente de la justicia. “Vamos a ver lo que dice el Supremo, porque si dice que la señora Barreiro no ha hecho nada, tenemos un problema, ¿no? Cada uno puede poner las condiciones que quiera, pero hacer depender los Presupuestos de que dimita o no una senadora, de la que tengo una excelente opinión, no me parece justo”, ha apostillado. Aun así asegura “respetar” lo que digan sus “socios, que lo fueron, en la investidura y a luego a lo largo de lo que va de legislatura”.

También ha replicado a Pedro Sánchez, que reclama elecciones anticipadas si las cuentas del Estado no ven la luz. El jefe del Ejecutivo cree que el secretario general de los socialistas debería ser “más prudente y apostar por el equilibrio y la estabilidad”. No ve “sentido” al planteamiento.

«Hágame caso... O no»

Por ahora, el presidente no tiene en el horizonte la apertura de las urnas y su intención es repetir como candidato cuando llegue el momento. “Quien dice que el tiempo, el mío o el de cualquiera, ha pasado es la gente, el conjunto de los españoles”, ha zanjado.

De momento, lo único que tiene previsto es resolver la semana que viene el relevo de Luis de Guindos tras su marcha para hacerse cargo de la vicepresidencia del Banco Central Europeo. No habrá más cambios en su Gabinete porque no ha detectado que ningún ministro “haya hecho nada” para merecer ser sustituido. El próximo titular del departamento de Economía, Industria y Competitividad aún no es consciente de que en unos días tendrá que ocuparse de la cartera. “Él no lo sabe”, ha deslizado Rajoy. Pese a ello, llama a ser prudente sobre si está hablando de un hombre o una mujer. “Yo no me atrevería a sacar conclusiones tan rápidamente -ha aconsejado-; hágame caso... O no”.