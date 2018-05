Rajoy afronta su segunda moción de censura y la cuarta de la democracia Hernández Mancha, en la moción de 1987. :: efe La registrada ayer por los socialistas es la única que nace con una mínima posibilidad de prosperar A. AZPIROZ Sábado, 26 mayo 2018, 00:15

madrid. De materializarse la de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy será la cuarta moción de censura de la democracia y la segunda contra el actual presidente del Gobierno. Los antecedentes no son halagüeños para el aspirante socialista ya que las tres anteriores se saldaron con fracaso. El lado positivo para Sánchez es que su iniciativa es la primera que, a priori, nace con alguna opción de prosperar, según apunta la aritmética, otra cosa será la política. Ninguna de las tres anteriores tuvo la menor posibilidad de reunir la mayoría absoluta que exige la Constitución para derribar a un Gobierno y sustituirlo por otro.

1980

González contra Suárez

El PSOE presentó la primera moción de censura de la democracia contra un Gobierno de Adolfo Suárez que ya había entrado en crisis. Los socialistas, con 121 diputados frente a los 166 de UCD, no tenían posibilidad de ganarla. Se trató más bien de una operación política que a la postre salió rentable a los socialistas porque demostraron que estaban preparados para gobernar y que contaban en Felipe González con un líder preparado para guiar al país. Fue defendida por Alfonso Guerra y rechazada en nombre del Gobierno por el recién designado ministro de la Presidencia Rafael Arias Salgado, quien, además de con Guerra, tuvo que medirse con oradores como Manuel Fraga, Santiago Carrillo o Miquel Roca. En las 20 horas durante las que se prolongó el debate se discutió de problemas acuciantes como la situación económica, el terrorismo etarra o la construcción del estado autonómico.

El desenlace fue de 152 'síes', 166 'noes'; 17 abstenciones, y 15 ausencias. El debate, retransmitido en directo por TVE, dejó patente la soledad de Suárez, al que solo respaldaron los diputados de UCD. Pese al resultado negativo para González, la moción de censura se interpretó como un preludió de la victoria socialista en las generales de octubre de 1982.

1987

Hernández Mancha contra González

El recién designado presidente de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha quiso presentarse en sociedad con el registro de una moción de censura contra el segundo Gobierno socialista de Felipe González. Si la presentada en 1980 tenía mínimas posibilidades de salir, ésta no tenía ninguna, ya que el PSOE contaba con una cómoda mayoría absoluta en el Cámara baja. Fue una maniobra para que el presidente de AP, quien al igual que ahora Sánchez no contaba con un escaño en el Congreso, pudiera debatir cuerpo a cuerpo con el presidente del Gobierno. Pero a Hernández Mancha el tiro le salió por la culata. No solo salió derrotado de su duelo con el vicepresidente Alfonso Guerra sino que además hubo de soportar los dardos de los portavoces del resto de grupos parlamentarios. El resultado fue de 67 votos a favor (solo los de Alinza Popular y Unión Valenciana), 195 en contra y 77 abstenciones. A partir de la moción, Hernández Mancha inició un declive que desembocó en el regreso de Manuel Fraga al liderazgo de la formación conservadora en 1989.

2017

Iglesias contra Rajoy

La moción de censura de Podemos nació muerta al no contar con el apoyo, como mínimo, del PSOE. No obstante, Iglesias decidió seguir adelante para denunciar la corrupción del PP y las políticas de austeridad del Gobierno de Mariano Rajoy. Muchos vieron también un dardo al PSOE, inmerso por entonces en la pugna entre Pedro Sánchez y Susana Díaz por el liderazgo del partido. El que resultara vencedor de los dos debería decidir de primeras sobre apoyar la iniciativa o apuntalar a Rajoy, se pensó en la formación morada.

La defensa de la moción corrió a cargo de la portavoz Irene Montero, quien se explayó en los casos de corrupción que afecta a los populares. Mariano Rajoy la rechazó en persona y afirmó que un Gobierno de Podemos sería «letal» para España. «No sé si usted que tiene tantos amigos en la cárcel puede decir que alguien no es de fiar», le respondió Iglesias.

El resultado fue de 82 votos a favor (Unidos Podemos, Compromís, Esquerra y Bildu), 170 en contra (PP, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria) y 97 abstenciones (PSOE, PDeCAT y PNV).