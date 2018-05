Quim Torra anuncia un «proceso constituyente» en Cataluña 02:08 Quim Torra. / Afp El candidato a la presidencia de la Generalitat«pide disculpas» por sus tuits antiespañoles | Torra reclamará reuniones a Rajoy y Juncker en cuanto sea investido CRISTIAN REINO Viernes, 11 mayo 2018, 19:34

El candidato a la presidencia de la Generalitat, Quim Torra, no ha querido asegurar si apuesta por la desobediencia, aunque lo ha dejado entrever. «Solo contemplo la posibilidad de obedecer lo que decida el Parlament», ha dicho. Y ha advertido de que el mandato del 1-O «obliga a iniciar un proceso constituyente y recuperar las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional». La primera medida que tomará una vez tome posesión será la creación de un comisionado que investigue las consecuencias del 155. «Tenemos una crisis humanitaria, porque hay gente en prisión y en el exilio», ha asegurado.

Torra, que se ha calificado como «presidente republicano», no ha aclarado qué quiere decir el concepto de provisionalidad que Puigdemont le ha dado a su mandato. Pero sí ha apuntado que como presidente será él quien tomará las decisiones. Si bien, ha matizado que hay un «plan de República» que contempla tres vías de acción política: las instituciones catalanas, el exilio y la ciudadanía. Sobre si ocupará o no el despacho del presidente de la Generalitat en el Palau de la Generalitat, que se mantiene vacío desde el cese de Carles Puigdemont, Torra ha afirmado desconocer dónde desempeñará su labor. «Estaré en el Palau, pero desconozco en qué despacho deberé situarme», ha dicho, después de que La Vanguardia haya publicado hoy que Torra no ocupará el despacho presidencial. Y ha anunciado que durante su presidencia habrá «gestos simbólicos» para denunciar la situación de excepcionalidad. Así, ha señalado que colgará un lazo amarillo en la fachada del Palau de la Generalitat.

Torra también pedido esta tarde «disculpas» a los que hayan podido sentirse «molestos» por los tuits antiespañoles que ha escrito en su cuenta de Twitter durante años y que han salido a la luz, en vísperas de su investidura como presidente de la Generalitat. Desde la oposición, todos los grupos le han exigido que pida perdón, por lo que los partidos han calificado de opiniones «xenófobas», «supremacistas» o «sectarias». Torra no ha llegado a tanto de pedir perdón y «ha lamentado» que solo se destaque de su trayectoria profesional «seis tuits», publicados hace años, según ha señalado en una entrevista en TV-3. Algunos de esos tuits decían que «Los españoles solo saben expoliar», «evidentemente, vivimos ocupados por los españoles desde 1714», «los catalanes votan y los españoles vienen a vigilarnos. Fuera de aquí de una vez. Dejadnos vivir en paz» o »vergüenza es una palabra que los españoles hace años que han eliminado de su vocabulario».