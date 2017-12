Puigdemont se reivindica como presidente tras ganar el pulso a ERC Carles Puigdemont celebra, anoche, los resultados de las elecciones autonómicas en Bruselas. :: Stephanie Lecocq / efe Rentabiliza su huida a Bruselas y reivindica la mayoría independentista porque la «república catalana ha derrotado a la Monarquía del 155» ADOLFO LORENTE BRUSELAS. Viernes, 22 diciembre 2017, 01:27

Que las elecciones catalanas de ayer fueron de todo menos normales lo evidencia el hecho de que el corresponsal de Bruselas tenga que escribir esta crónica. Diario de la huida de Carles Puigdemont. Día 53. Resultado del 21-D. Sensación agridulce, aunque mucho más dulce que agria. Porque aunque Ciudadanos logró una victoria histórica y los catalanes, en votos, dijeron 'no' a la vía unilateral, Junts per Catalunya quedó segundo y hubo mayoría independentista en escaños. Su gran batalla se libraba contra Esquerra y esa batalla, la ganaron, lo que a su entender les legitima para seguir liderando el Gobierno catalán. Se evidencia que Puigdemont ha sabido rentabilizar y mucho su fuga a Bélgica. ¿Volverá a España, pese saber que será detenido?

El gran interrogante sigue sin respuesta. Es posible que se aclare en los próximos días, pero mientras tanto, anoche, el 130º president de la Generalitat no ocultó su euforia. Por su situación personal, por sus resultados, pero también por el batacazo histórico del Partido Popular de Mariano Rajoy, de quien no se olvidó en su intervención ante los medios de comunicación al filo de la medianoche. Fue el último de los candidatos en salir porque «es el president y había ganado», según explicaron fuentes de su equipo en el centro de prensa de Bruselas. Puigdemont sigue inmerso en su particular realidad, aunque parece que no le va tan mal.

«La república catalana ha derrotado a la Monarquía del 155», zanjó en tono triunfalista tras recordar a los líderes encarcelados y felicitar al pueblo catalán «por su nueva lección de civismo y democracia». «Es urgente una rectificación, una restitución de la democracia y una reparación. Debemos volver ya al Gobierno que es donde nos quieren nuestros ciudadanos», dijo.

LAS CLAVES Fue el último candidato en comparecer porque consideraba que él era el «vencedor» de la noche «El Estado español ha sido derrotado y la UE ha visto que las recetas de Rajoy no han funcionado»

«El Estado español ha sido derrotado. Rajoy y sus aliados han perdido y han recibido una bofetada de los catalanes. Han perdido el plebiscito que buscaban para legitimar el 155. Europa debe tomar nota. Las recetas de Rajoy no funcionan y si sigue con ellas, antes no iremos», recalcó. En este sentido, recordó que JxC y ERC suman más escaños que Ciudadanos, PSC, Podemos y PP juntos. Setenta y ocho escaños frente a 57 quieren que haya un referéndum para que Cataluña decida su futuro», subrayó. Su cuartel general se ubicó en el Square-Brussels Meeting Centre, donde vivió su peculiar noche electoral desde la capital comunitaria acompañado de los cuatro exconsellers fugados. Dos de sus filas, Clara Ponsatí y Lluís Puig, y dos del bando enemigo. Compañeros de huida y ensoñaciones independentistas, pero enemigos al fin y al cabo: los republicanos Toní Comín y Meritxell Serret. Porque si en 2015 concurrieron 'juntos por el Sí', en esta ocasión, lo han hecho más que separados.

La situación política es tan extraordinaria que es difícil realizar un análisis más o menos fiel comparando lo ocurrido ayer con lo sucedido en anteriores citas. Sucede, sobre todo, en las filas de la derecha nacionalista catalana. La última vez que la extinta CiU concurrió en solitario a unas autonómicas fue en 2012 y, entonces, logró 50 escaños. La huida a Bruselas le ha salido muy rentable. Hundido en las encuestas frente a ERC, decidió volverse a presentar dejando a un lado a su partido inventándose Junts per Catalunya, que no es otra cosa que 'la lista de Puigdemont'.