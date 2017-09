El PSOE pide al PP que también apoye sus propuestas para Cataluña

El PSOE quiere que su respaldo al Gobierno de Rajoy ante el desafío soberanista catalán tenga reciprocidad y que el PP apoye también sus propuestas sobre Cataluña. Así lo expresó ayer el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero durante la Fiesta de la Rosa en la localidad leonesa de Boñar, en la que reclamó que la complicidad socialista sea correspondida cuando su partido «proponga una oferta de diálogo y de política» a los soberanistas catalanes.

El PSOE presentará la próxima semana su paquete de iniciativas políticas y legislativas para afrontar el reto independentista. La colaboración del PP, sin embargo, no será fácil porque las iniciativas socialistas parten desde la premisa del reconocimiento a la plurinacionalidad de España, un concepto que los populares no comparten en absoluto. En el PSOE, sin renunciar a la defensa de la legalidad en los tribunales, ponen el acento en el diálogo político, una vía que sostienen que Rajoy no ha explorado.

La vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, apuntó que los populares no pueden tener dudas del respaldo del PSOE, pero advirtió de que los socialistas no renunciarán a «la política, como ha hecho el PP». Una formación que ha centrado su estrategia de respuesta al pulso soberanista en las decisiones del Tribunal Constitucional.