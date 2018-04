La número dos de Carmena niega que el PSOE le haya ofrecido formalmente «En ningún caso se está planteando encabezar ninguna candidatura diferente», repite la alcaldesa en funciones COLPISA / AGENCIAS Madrid Miércoles, 18 abril 2018, 20:05

La alcaldesa de Madrid en funciones, Marta Higueras, ha negado que el PSOE ofreciera formalmente la candidatura a la regidora, Manuela Carmena. «No ha sido una filtración seria. Manuela no va a encabezar una candidatura distinta» en todo caso a la de Ahora Madrid, ha manifestado en una convocatoria de prensa urgente.

«En ningún caso ha habido un ofrecimiento formal a la alcaldesa», por eso «no ha tenido ocasión de aceptarlo o de rechazarlo», ha declarado Higueras, que hasta en tres ocasiones ha repetido que Carmena «en ningún caso se está planteando encabezar ninguna candidatura diferente» a la que llevó a Ahora Madrid a la Alcaldía.

Higueras ha detallado tras insistir en que «no hubo ofrecimiento, como lo han dicho desde el PSOE», que fue «en el transcurso de un café» cuando se produjo esa conversación que ella se tomó en todo caso como un «halago» sin más. No ha podido hablar con la alcaldesa porque en este momento está volando hacia Costa Rica junto con la portavoz del Gobierno, Rita Maestre, para asistir a una reunión de la UCCI. Cree Higueras que Carmena «no se lo ha tomado en serio porque no tiene ningún cariz en serio».

Sobre su posible candidatura al frente de Ahora Madrid, Carmena «ya ha dicho otras veces que lo está pensando», ha declarado Higueras, que cree que es un asunto para abordar más adelante porque en este momento «no es nada real» y en la formación municipalista no hablan de «fantasías». «Ya dije que la puerta está abierta, no cerrada, y lo vuelvo a decir hoy», ha reiterado.

La alcaldesa en funciones ha señalado que en estos momentos «hay otros temas más importantes que esta historia sin ningún recorrido» y ha puesto la mira en la situación de la presidenta regional, Cristina Cifuentes. «Es bastante absurdo desviar la atención de los problemas que tenemos», ha opinado.

Preguntada sobre el origen de la información aparecida en 'El País', la primera teniente de alcalde ha contestado que no tiene «ni idea» de dónde procede algo que no le parece «ni una filtración seria» al ser un comentario producido en el transcurso de una conversación. «No es una cosa ni seria ni formal. Manuela Carmena no va a encabezar ninguna candidatura distinta a la que encabeza», ha reiterado.

¿Candidata?

La formación de Pablo Iglesias ruega desde hace meses a la exjuez que repita como candidata, una petición que también le han transmitido los socialistas, según confirmó su líder en Madrid, José Manuel Franco

El PSOE no encuentra un número uno de garantías con el que aspirar a gobernar la capital. Mucho menos si, además, éste se debe de medir con Carmena, quien mantiene una gran popularidad en las filas progresistas, pese a los continuos encontronazos que ha vivido con el sector más radical de su equipo de gobierno.

Fuentes cercanas a la alcaldesa confirmaron que, si la alcaldesa decide concurrir a las municipales del año que viene, será al frente de una candidatura plural que no represente solo a las reglas de un partido. El PSOE, por lo tanto, debería renunciar a presentarse con sus siglas a cambio de subirse al carro de la alcaldesa. También se da por seguro que Carmena pondría como condición que le acompañen los que han sido sus colaboradores más fieles durante los tres años que lleva al frente del consistorio madrileño, entre ellos la teniente de alcaldesa Marta Higueras y la portavoz municipal Rita Maestre.

Al margen de la decisión final de Carmena, la gran incógnita está en saber cuánto están dispuestos a ceder PSOE y Podemos para contar con la mejor baza de la izquierda para retener Madrid, más aún cuando el PP se encuentra descabezado desde la dimisión de Esperanza Aguirre. Los populares también buscan un candidato de renombre para recuperar el Ayuntamiento. Entre otros han sonado Soraya Sáenz de Santamaría, Íñigo Méndez de Vigo y Pablo Casado.

El pasado 3 de diciembre, el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, anunció que estudiaban como «hipótesis de trabajo» sumar a otras fuerzas «progresistas» a su candidatura para el Ayuntamiento de Madrid en 2019, «siempre dentro del proyecto socialista», pero la dirección nacional del PSOE desautorizó esa propuesta.

Fuentes de la Alcaldía han señalado que la oferta del PSOE a Carmena se hizo en el contexto de pactar una candidatura única de todas las fuerzas de la izquierda, «una hipótesis que, a no ser que el PSOE haya rectificado, ya no está vigente». Desde el entorno de la alcaldesa recuerdan además que ella ni siquiera ha aclarado si tiene intención de presentarse de nuevo a las elecciones. Y en caso de hacerlo, añaden, «desde luego que no se presentaría con el PSOE». «Otra cosa es que pudiera liderar una candidatura de izquierdas», puntualizan desde ese ámbito respecto a «una hipótesis de trabajo que nunca cuajó».

En esa misma línea, el secretario general del PSOE-M ha dicho hoy, en declaraciones a la Cadena Ser, que se comentó como una «posibilidad» pero que la alcaldesa dijo que «no lo veía factible». «Se comentó como posibilidad pero sin ningún ofrecimiento concreto, es más, en un tono de broma se dijo que la mejor candidata podría ser Manuela Carmena», ha señalado Franco.

Desde Ferraz se han remitido al partido en Madrid y han circunscrito el asunto al «ámbito exclusivamente de la federación madrileña» que dirige José Manuel Franco. Fuentes de la dirección federal han subrayado además que el procedimiento para elegir a los cabezas de lista en el PSOE son las elecciones primarias.