«En el PSOE de Málaga debe haber un cambio, no un recambio»

Ignacio López (Málaga, 1976) es el único malagueño en la nueva dirección de Pedro Sánchez. Una ejecutiva amplia -49 miembros– para dar cabida a todos los que le han apoyado y donde se distingue el núcleo duro formado por las grandes secretarías de las que dependen las secretarías ejecutivas. López, afiliado socialista desde 1996 en la agrupación de El Palo de la capital, licenciado en Derecho, máster en gestión de empresas y en gestión del Derecho del Transporte, es técnico jurídico de la Administración. Fue presidente del Movimiento por la Paz cuatro años, está muy vinculado a los movimientos asociativos y, en su día, a los estudiantiles y es el hombre fuerte del ‘sanchismo’ malagueño. Asume por primera vez un puesto de alta responsabilidad orgánica como secretario ejecutivo de Movimientos Sociales, adscrita al área de Movimientos Sociales y Diversidad que encabeza a diputada autonómica madrileña Mónica Silvana.

–¿Cómo afronta este cargo?

–Muy honrado por la confianza que ha puesto Pedro Sánchez en mí y con una gran responsabilidad, a la vez que con una ilusión tremenda en esta nueva época que ha abierto el PSOE. Además se trata de un área en la que he estado involucrado toda mi vida, por lo que la conozco bien. Llego con ganas de hacerlo bien, de aportar todo lo que pueda y trabajar de forma incansable.

–¿Con qué objetivos comienza su andadura en este área?

–El programa político y las ponencias que se han aprobado en este congreso son claras. El partido tiene que volver a conectar con los movimientos sociales progresistas, con la gente que está en las trincheras de la lucha por los derechos de las personas que lo están pasando peor. Mi objetivo será trabajar con ellos y tratar de buscar soluciones conjuntamente a ese problema que es la pobreza en España, fruto del caos social que las políticas neoliberales y las políticas de austeridad del Gobierno.

–¿Qué PSOE sale de este congreso?

–Un PSOE que se identifica claramente con una posición de izquierdas y con el reto de construir una nueva mayoría social y un proyecto político que sea ilusionante y riguroso para intentar desalojar al PP y sus políticas neoliberales del Gobierno de España.

–¿Qué mensaje les ha transmitido Pedro Sánchez a los integrantes de la ejecutiva?

–Que debemos trabajar para conectar con toda esa gente progresista de este país, de escuchar mucho, trabajar mucho y ser capaz de construir.

–¿Se considera un valor en alza dentro del socialismo malagueño?

–Me siento un militante afortunado y honrado por poder ocupar este puesto en la ejecutiva federal y dispuesto para trabajar.

–¿Teme que Andalucía pueda convertirse en una especie de isla política dadas las diferencias entre Susana Díaz y Pedro Sánchez?

–No puede serlo. El proyecto del PSOE que sale de este congreso no es el proyecto de Pedro Sánchez, sino del PSOE y tiene que llegar hasta el último rincón de cada agrupación local. El PSOE no es la suma ni de provincias ni de federaciones, el PSOE es uno y es el proyecto político de todo el partido, también en Andalucía. Este proyecto político no es una opción, sino que es un proyecto también para Andalucía y, por tanto, también para Málaga.

–¿Le ha felicitado alguien de la dirección provincial de Málaga?

–Sí, el secretario general en persona (Miguel Ángel Heredia). Me ha transmitido la enhorabuena y su disposición como secretario general del partido en Málaga para colaborar con la ejecutiva federal.

–Su nombre sonó como posible candidato a la secretaria general de Málaga en el congreso provincial. Su entrada en la dirección federal y dado que ya es incompatible tener dos cargos orgánicos, ¿significa que ya no va a estar en esas quinielas y en esos movimientos?

–Ahora mismo sólo tengo un cargo orgánico y por tanto no hay ninguna incompatibilidad.

–¿Va a haber batalla política en Málaga cara al congreso provincial?

–En Málaga lo que debe haber es un cambio político, no un recambio.