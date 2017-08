El PSOE insta al Gobierno a negociar antes del 1 de octubre

El PSOE no quiere esperar al 2 de octubre para entablar el diálogo con las fuerzas independentistas. En lugar de aguardar a que fracase la consulta unilateral, tal y como defiende Mariano Rajoy, los socialistas presentarán el 28 de agosto una batería de medidas que llevará al Congreso en forma de comisión de Estudio y con las que aspiran a resolver el problema territorial. «Evidentemente esto no es fácil, no es nada sencillo pero nuestra obligación, como primer partido de la oposición, y ya que el Gobierno no lo hace, es intentarlo», afirmó la vicesecretaria general, Adriana Lastra.

La primera de las propuestas socialistas será la de reconocer la España plurinacional de la que Pedro Sánchez ha hecho bandera desde su regreso a la Secretaría General. Ello a pesar de que este concepto sea respondido dentro de las propias filas socialistas, especialmente por parte de Andalucía. La número dos del PSOE dejó claro que por encima de todo solo existe una soberanía nacional, pero que esta puede coexistir con una serie de nacionalidades, cuyo número ha evitado fijar. «Lo que pretendemos es que se garantice la diversidad territorial y que se garantice la igualdad económica y social entre los españoles», resumió.

El PSOE apuesta por que la zanahoria prime sobre el palo, la única herramienta que ha usado el Gobierno frente al independentismo, según los socialistas. Para la vicesecretaria general, el anuncio del PP de que el Gobierno no recurrirá al artículo 155 de la constitución para intervenir Cataluña ya es una buena noticia. No obstante, criticó que se amenace ahora con acusar a los secesionistas del delito de sedición.

Lastra informó de que el PSOE no ha iniciado contactos con PDeCAT y Esquerra, si bien se mostró convencida de que el diálogo es posible. Según señaló, «todo el mundo coincide en que hay que buscar soluciones» y los independentistas «tienen que buscar una salida dialogada a un conflicto que saben que no les lleva a ningún sitio».