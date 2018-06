El presidente del Gobierno se lleva a la Moncloa a su estratega electoral

Pedro Sánchez ha elegidocomo director de su gabinete a Iván Redondo, el consultor político que le ha acompañado en su segunda etapa como secretario general del PSOE y al que muchos en Ferraz atribuyen un peso determinante en sus últimas decisiones, no ya la de presentar la moción de censura sino también, previamente, la de reservarse hasta que llegara la tensión electoral («estamos desaparecidos» se lamentaban algunos) o la de endurecer el discurso contra el secesionismo y apoyar al Ejecutivo en la defensa de la soberanía nacional. Redondo no es un hombre de partido sino un profesional de la comunicación política. Antes de trabajar para Sánchez, lo hizo para el hoy líder del PP catalán Xavier Albiol cuando aspiraba a la alcaldía de Badalona. La consiguió. También dio un vuelco a la imagen de otro dirigente popular, el expresidente extremeño José Antonio Monago («el barón rojo»). Cuando el líder del PSOE lo contrató, Guillermo Fernández Vara no pudo ocultar su malestar.

«Va a caer como un rayo», comentaba ayer un miembro de la ejecutiva socialista. El partido considera a Redondo un mercenario sin ideología. El hecho de que Sánchez haya recurrido a él para el puesto de jefe de gabinete en lugar de optar, como hizo José Luis Rodríguez Zapatero, por un conocedor minucioso de la Administración como José Enrique Serrano -anteriormente jefe de gabinete de Felipe González- es indicativo. El presidente del Gobierno ve en su llegada a la Moncloa una oportunidad inmejorable para ganar las elecciones y en esa clave está construido todo su Gobierno, con una estructura que es en sí misma un programa simbólico y nombramientos estratégicos pensados para achicar el espacio a la oposición. Para esta etapa no le valía ya el que había ejercido en el partido como jefe de gabinete, Juanma Serrano.

A la Moncloa sí se lleva en cambio a otro colaborador de Ferraz, el abogado Félix Bolaños, que ejercerá como secretario general de la Presidencia, puesto que en el último Gobierno socialista desempeñó el diplomático Bernardino León. Bolaños era jefe de la División de Asesoría Jurídica Laboral y Documentación Jurídica del Banco de España, y Sánchez tiró de él para elaborar el último reglamento del PSOE.