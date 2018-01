«Si el presidente es consecuente no puede haber investidura a distancia»

El PSC recibió ayer con cierta satisfacción y no poca tranquilidad el discurso de Roger Torrent como nuevo presidente del Parlamento de Cataluña. Nada que ver con el que, hace dos años, pronunció en similares circunstancias Carme Forcadell. La portavoz de los socialistas en la cámara autonómica, Eva Granados, se felicitó de que el político de Esquerra hicieran alusuión al «respeto» mutuo, la «convivencia» y la «constatación de la diversidad», pero pidió que ahora pase a la acción.

«Queremos comprobar los hechos -dijo Granados-. Faltan diez días para el primer debate de investidura y, si el flamante nuevo presidente del Parlament es consecuente con sus palabras, es evidente que, como dice el informe de los letrados, no se podrá producir una investidura de Carles Puigdemont a distancia». El PSC no descarta pedir un nuevo informe para ratificarlo, pero cree que ni siquiera se podría convocar al hemiciclo para el debate si el candidato de Junts per Catalunya no hace acto de presencia.

El PSC -que al contrario que Cs y el PP no puso pegas al voto telemático de los diputados en prisión por considerar que lo avaló el juez Pablo Llarena- sí criticó a En Comú Podem por su abstención en las votaciones de la Mesa.