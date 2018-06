El presidente catalán propone al Gobierno «diálogo sin límites ni condiciones» Miquel Iceta y Quim Torra, durante su reunión de ayer en el Palau de la Generalitat . :: Andreu Dalmau / efe El presidente de la Generalitat y Miquel Iceta preparan el terreno para la reunión con el nuevo jefe del Ejecutivo central CRISTIAN REINO BARCELONA. Sábado, 9 junio 2018, 00:05

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el líder del PSC, Miquel Iceta, pusieron ayer la primera piedra del deshielo en las relaciones entre Madrid y Barcelona, que en breve tendrá su continuidad con la reunión entre el presidente del Gobierno central y el del Ejecutivo catalán.

El Gobierno de Torra concede la «máxima importancia» a la cita, que reclama que sea cuanto antes, pues quiere pulsar la opinión del nuevo gobernante socialista y quiere saber qué recetas tiene para resolver el pleito catalán, que el propio Gobierno central ha situado entre los principales retos de la legislatura. Torra no renuncia a sus objetivos de máximos, como independentista pata negra que es, pero ha enarbolado la bandera del diálogo desde que tomó posesión como presidente de la Generalitat. Al menos de manera retórica está dispuesto a abrir una nueva etapa y dar una oportunidad al nuevo inquilino de la Moncloa.

En parte, porque no le queda otra opción tras el fracaso de la vía unilateral en la pasada legislatura. De entrada, Torra propone a Pedro Sánchez abrir un diálogo «sin límites ni condiciones». «Hay que estar abierto a hablar de todo», afirmó ayer la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, tras la reunión entre Torra e Iceta.

En ese todo, el independentismo incluye el derecho de autodeterminación, la situación de los presos, algunas leyes suspendidas en las pasada legislatura por el Tribunal Constitucional, los 45 puntos sobre inversiones y competencias que están pendientes desde la reunión entre Rajoy y Puigdemont y hay que interpretar que se abre también a la eventual oferta que pudiera realizar Sánchez para mejorar el encaje de Cataluña dentro de la España autonómica.

En este sentido, Torra ha transmitido mensajes contradictorios en los últimos días. Vio con buenos ojos un nuevo Estatuto con rango constitucional sugerido por el Círculo de Economía, pero días después lo rechazó. «Con la Constitución en una mano y diálogo en la otra», aseguró la portavoz del Gobierno de Sánchez, Isabel Celaá. Artadi le cogió el guante, desde la creencia de que un referéndum sobre la independencia tendría cabida en la Carta Magna española. Esta idea ya fue defendida por el independentismo años atrás, primero para la consulta del 9-N de 2014 y más tarde para el 1-O.

La Generalitat insistió en que el diálogo entre presidentes no debe tener condicionantes, pero al mismo tiempo advierte de que no renunciará al referéndum. «No podemos arrebatar al pueblo su derecho a la autodeterminación», apuntó Artadi, que esta semana no ha descartado la vía unilateral.

Liberado de obligaciones institucionales, y a la espera de que cristalice el proyecto de Consejo de la República desde el que pretende seguir internacionalizando la causa secesionista en Europa, Carles Puigdemont dejó claro ayer lo que pretende el secesionismo en el diálogo con el presidente del Gobierno, que no es otra cosa que «una negociación bilateral» que garantice el derecho de autodeterminación.

Respeto a la ley

Iceta ofreció ayer al PSC para ayudar en las relaciones. El líder socialista catalán expresó su «voluntad de diálogo y de establecer vínculos de confianza» que permitan «desbloquear» la situación, aunque advirtió a Torra sobre la necesidad de respetar el marco legal. Fue la primera reunión del presidente de la Generalitat con el líder de un grupo de la oposición. El dirigente nacionalista ha iniciado una ronda con los partidos, en la que no participará la líder de Ciudadanos,Inés Arrimadas, que se negó a acudir a la cita ante la negativa de Torra de retirar la pancarta a favor de la libertad de los presos que hay en la fachada del Palau de la Generalitat.