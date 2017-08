El Govern no descarta aprobar la ley del referéndum con un decreto Jordi Turull. / Efe De esta forma sortearían al Parlament | Pide a la CUP que se «respeten los tempos» del Govern EUROPA PRESS Barcelona Martes, 29 agosto 2017, 16:25

El portavoz del Govern, Jordi Turull, ha dicho este martes que el Ejecutivo no descarta aprobar la ley del referéndum, que da cobertura legal a la consulta anunciada para el 1 de octubre, mediante un decreto ley en vez de la vía parlamentaria.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha detallado que otra opción es la del artículo 81.3 del reglamento del Parlament, que permite introducir votaciones 'exprés' de última hora en el pleno, y permitiría a JxSí y la CUP sortear la impugnación por parte del Estado. Preguntado por el planteamiento de aprobar la ley del referéndum fuera del Parlament, ha defendido que "lo importante no es el cómo, sino lo que se está aprobando", y ha asegurado que el Govern no dará detalles del operativo del 1-O hasta que se convoque.

Turull respeta que la CUP quiera que se den a conocer ya todos los detalles porque queda poco más de un mes, pero pide a los 'cupaires' "que respeten los tempos" del Govern y mantengan la unidad en todos los pasos importantes hacia la independencia. No le ha sorprendido que la CUP exija agilizar el proceso, pero ha insistido en pedir respeto por el calendario elegido por el Govern: "Si sale mal, nos mirarán a nosotros y no a ellos".

Turull también ha destacado que el Govern confía al máximo en que JxSí y la CUP elegirán el mejor modo posible para aprobar tanto la ley del referéndum como la de transitoriedad jurídica: los grupos dijeron el lunes que lo harán antes del 1-O, y Turull no ha concretado si el Govern quiere que sea aún más pronto para que sea antes de que empiece la campaña el 15 de septiembre. Ha admitido que al Govern le gustaría poder organizar mejor el 1-O, pero no puede porque "el Estado aplica una serie de acciones que no hace con el resto del Estado de manera preventiva por motivos ideológicos".

«Todo lujo de detalles»

Ha asegurado que, cuando se apruebe la ley del referéndum, el Govern dará "todo lujo de detalles" sobre la consulta, y ha reivindicado que no se haga antes debido a las tensiones judiciales con el Estado.

El PDeCat dice que aún hay tiempo para que España escuche a Cataluña El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha recordado los precedentes de los referendos independentistas celebrados en Quebec en 1980 y 1995 -ambos se saldaron con el rechazo a la secesión- pese a no existir una legislación canadiense que lo permitiese. Además, considera que "aún hay tiempo para la política" y para que las instituciones españolas escuchen "las demandas de la sociedad catalana". En declaraciones en los pasillos del Congreso, el diputado catalán ha instado al Gobierno a tener "la inteligencia" que sí tuvo Canadá y a permitir a los ciudadanos catalanes votar y "decidir su futuro". Asimismo, ha garantizado que más que preocuparse por "cómo se intenta obstaculizar el ejercicio al derecho al voto de los ciudadanos", lo que según él debe reclamarle Catalunya al Ejecutivo es "poner encima de la mesa una propuesta". De esta manera, Campuzano ha señalado que desde 2010 la Generalitat ha solicitado "diálogo" -"lo hizo Mas, lo ha hecho Puigdemont"- y reclamando "soluciones a la política catalana". En este sentido, ha apuntado que si el Gobierno prosigue con recursos al Tribunal Constitucional y con "amenazas", "la mayoría de catalanes va a seguir en el camino de los últimos años". Campuzano ha expresado además que la ley del referéndum "se discutirá, aprobará y tramitará" en las próximas semanas y que esperan entonces que las instituciones del Estado "faciliten" que los catalanes puedan votar.

Aun así, asegura que el referéndum se hará y que la gente tendrá toda la información necesaria para participar, pero ha rechazado dar más detalles ni concretar cómo ha obtenido el Govern las más de 6.000 urnas que el presidente, Carles Puigdemont, dijo que ya se tienen.

Preguntado por los estándares de la Comisión de Venecia, que indica que la ley de un referéndum debe aprobarse como mínimo con un año de antelación, Turull ha defendido que "si las urnas están muy llenas y el resultado es muy claro, evidentemente que la comunidad internacional reconocerá esto".

"Las simpatías internacionales no son por la independencia 'sí' o 'no', sino por la democracia 'sí' o 'no", y ha asegurado que la comunidad internacional está perpleja por la actuación del Estado ante la demanda de un referéndum.