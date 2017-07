Sánchez reclama a Rajoy que ofrezca una solución política a Cataluña 00:33 Promete ejercer una oposición de estado sin descartar la presentación de una moción de censura «dialogada» al final de la legislatura RAMÓN GORRIARÁN Madrid Martes, 4 julio 2017, 15:37

Casi dos horas ha estado Pedro Sánchez con el rey Felipe VI en el palacio de la Zarzuela en su primera audiencia tras ganar las primarias y ser proclamado secretario general del PSOE. El líder socialista ha dicho que ve "preocupado" al jefe del Estado por la situación en Cataluña y ha señalado además que la situación no puede seguir como hasta ahora, con la única adopción de medidas legales. Por ese motivo, va a emplazar a Mariano Rajoy, con quien se reunirá el jueves, a que ponga sobre la mesa una solución política y el PSOE la apoyará.

El líder socialista ha ofrecido hoy su primera conferencia de prensa tras ganar hace un mes y medio las primarias en su partido. Ha aprovechado su entrevista con el Rey para comparecer después en la sede de la calle Ferraz de Madrid y ha explicado que trasladó a Felipe VI que su partido va a hacer "oposición de Estado" para "defender al Estado del Gobierno del PP".

Una oposición responsable que no excluye, ha subrayado Sánchez, la presentación de una moción de censura, pero que "no puede ser improvisada" como la que a su entender impulsó el 13 y el 14 de junio el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Tiene que ser, ha añadido, "dialogada" y el hecho de que "no nos la planteemos" ahora "no significa que la descartemos" a lo largo de la legislatura que tiene fecha de caducidad en 2020.

El secretario general del PSOE ha comentado también que en la conversación con "el jefe del Estado", nunca ha hablado del Rey o de Felipe VI, han dedicado una "parte importante" a hablar de Cataluña y el desafío soberanista, un asunto con el que ha visto al monarca "preocupado". Sánchez ha explicado que en su reunión con Rajoy dentro de 48 horas en la Moncloa le va a plantear que "no puede quedarse en la legalidad", tiene que "dar un paso para ofrecer una salida política, y si da ese paso tendrá el apoyo del PSOE".

No ha explicado en qué tiene que consistir ese paso, pero ha precisado que el PSOE lo que propone es la reforma constitucional en sintonía con la defensa de la plurinacionalidad aprobada en el reciente congreso federal del partido. Ha recordado que hace tres años, cuando fue elegido por primera vez secretario general del PSOE, ya planteó a Rajoy que debía hacer un movimiento político en Cataluña en aquel momento para conjurar la amenaza de la consulta del 9-N.

"No me hizo caso", se ha lamentado, y ahora, "estamos igual", con el referéndum programado para el 1 de octubre. "No basta con defender la legalidad y la Constitución, hay que buscar una solución política", ha subrayado en varias ocasiones. Sánchez ha reconocido que ve difícil que el presidente del Gobierno cambie de posición, lo que demostrará que él y Rajoy son "muy distintos y muy distantes" en política, pero es una situación superable porque ambos deben tener "un sentido institucional".

También ha hecho una balance "positivo y esperanzador" de sus reuniones en las última semanas con los líderes de Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida porque ha encontrado puntos de coincidencia "importantes" para presentar reformas legislativas, sobre todo en el apartado de regeneración democrática y de reformas de la ley electoral. "El rumbo está claro" para construir una mayoría alternativa al Gobierno de Rajoy, ha resumido.

Silencio sobre su hermano

Preguntado por la posición de Podemos sobre la polémica por la designación de su hermano como coordinador de actividades de Conservatorios de Música de la Diputación de Badajoz, Pedro Sánchez ha recordado que el presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, ya dio las explicaciones pertinentes al respecto.

Y es que Fernández Vara negó que tal puesto hubiera sido creado a medida, defendiendo el proceso para adjudicarlo. "En esta misma sala se manifestó el sectretario de Organización [José Luis Ábalos], el presidente de la Junta, también la Diputación y en ese sentido yo me remito a sus palabras", ha zanjado el propio Pedro Sánchez.