Pablo Iglesias: «¡Visca Catalunya, lliure!» 00:28 El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. / AFP | Atlas El secretario general de Podemos propone un tripartito con PSOE y ERC para echar al PP; Colau advierte a Rajoy: «Haré todo lo posible para que quien quiera vote el 1-O» CRISTIAN REINO Barcelona Lunes, 11 septiembre 2017, 17:38

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha instado este lunes al PSOE y a Esquerra Republicana a crear una "nueva alianza", un compromiso histórico, para construir un Gobierno progresista, tanto en el Ejecutivo central como en la Generalitat, que permita "echar al PP" y contribuya a solucionar la cuestión catalana. "Somos muy diferentes al Partido Socialista y a ERC", ha dicho en un mitin celebrado en Santa Coloma de Gramanet, donde Catalunya en Comú ha celebrado la Diada de Cataluña del 11-S, pero a su juicio ha llegado el momento de "construir una nueva alianza, en la que al líder de Podemos le gustaría que la nación catalana construyera un proyecto colectivo con el resto de España, desde la propuesta de un Estado plurinacional y de base republicana, en el que Podemos aceptaría lo que decida el pueblo de Cataluña. Iglesias ha emplazado también al PNV y al PDeCAT a que arrimen el hombro para descabalgar al PP del Gobierno. "Visca Catalunya Lliure, soberana" y "fraternal", se ha despedido. "No es imposible un gobierno progresista en España que negocie un referéndum que desbloquee la situación. Trabajaremos para que los valores republicanos construyan una alternativa de país", ha dicho.

El líder de la formación morada, ha cargado veladamente contra Albano Dante Fachín, secretario general de Podem en Cataluña, que no ha asistido al mitin, que se desmarcó de la creación de Catalunya en Comú y la semana pasada fracturó el grupo de Catalunya en Comú en la Cámara catalana. "Aquí no sobra nadie", ha dicho, en clave interna. Ni Asens, ni Coscubiela, ni Albano Dante ni Angels Martinez, ha rematado. Iglesias ha evitado posicionarse sobre el 1-O. Semanas atrás, dijo que si fuera barcelonés no votaría, aunque luego rectificó.

En el mismo acto, que ha reunido a un millar de personas, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha avisado que "hará todo lo posible" para que la gente pueda votar en el referéndum sobre la independencia previsto para el 1 de octubre. Colau se ha dirigido directamente al presidente del Gobierno. "Como alcaldesa, no nos gustan sus amenazas, quien quiera movilizarse, podrá hacerlo el 1-O", ha advertido, días después de que el Gobierno pusiera el foco judicial a los alcaldes que colaborarán con el referéndum. Eso sí, al mismo tiempo, Colau ha matizado que su "obligación" como alcaldesa es defender y "respetar la institución del ayuntamiento y sus funcionarios".