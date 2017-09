Arrimadas: «Las redes no pueden ser espacio de impunidad» Inés Arrimadas. / Efe La portavoz de Cs justifica la decisión de denunciar a la mujer que fue despedida de su trabajo tras desearle en Facebook una «violación en grupo» EUROPA PRESS Madrid Miércoles, 6 septiembre 2017, 14:28

La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Inés Arrimadas, ha justificado la decisión de denunciar a la internauta que fue despedida de su trabajo tras desearle en Facebook una "violación en grupo" porque "no se puede permitir que la redes sociales sean un espacio de impunidad".

"He decidido denunciar, cosa que no es fácil, pero tengo la obligación moral de hacerlo, no solamente por mi sino por todas las mujeres", ha explicado Arrimadas en una entrevista en Antena 3.

Arrimadas ha admitido haber recibido "muchos insultos" en las redes sociales pero el que le deseaba la violación en grupo le pareció "especialmente grave y muy ofensivo" no solo con ella sino "con todas las mujeres". En su opinión, el polémico mensaje demuestra "que hay gente que odia a otras personas por su ideología".