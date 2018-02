Podemos y Ciudadanos escenifican su «total sintonía» para reformar la ley electoral Los portavoces parlamentarios de Ciudadanos y Podemos, Juan Carlos Girauta e Irene Montero, respectivamente, durante la reunión que han mantenido hoy en el Congreso. / Efe Sus portavoces parlamentarios, Irene Montero y Juan Carlos Girauta, se reúnen para buscar un sistema más proporcional y cerrar una propuesta de mínimos para presionar al PSOE MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Jueves, 8 febrero 2018, 14:48

Que el Congreso se parezca más a lo que votan los españoles. Con o sin el PP. Ese es el objetivo que este jueves se han marcado Unidos Podemos y Ciudadanos en su primera reunión para consensuar una reforma de la ley electoral antes de que finalice el año. Una cita en la que ambas formaciones han escenificado su “total sintonía” para conseguir un sistema más proporcional y en la que han establecido una “coordinación permanente” para pactar en los próximos meses una propuesta conjunta con la que conseguir atraer al PSOE.

En el encuentro, que se ha prolongado durante más de una hora y que ha estado capitaneado por sus portavoces parlamentarios, Irene Montero y Juan Carlos Girauta han intercambiado sus respectivas propuestas con puntos en común como la necesidad de cambiar la fórmula actual de reparto de escaños, así como otras cuestiones relacionadas con la obligatoriedad de los debates entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno, el voto rogado o ahorrar en el envío de propaganda electoral.

Ahora serán los equipos técnicos quienes entrarán al detalle de las medidas mientras las direcciones políticas buscarán acercar a esta reforma al PSOE y al PP. Principalmente al primero, según se deduce de las palabras de Montero que ha asegurado tener "serias dudas de que el señor M. Rajoy de órdenes a los suyos para tener un sistema electoral más justo". Con todo, y pese a remarcar sus dudas, la portavoz morada ha asegurado que con el concurso de los socialistas sería suficiente construir una mayoría alternativa en el hemiciclo.

Cambiar la ley D'Hont

Más allá de cuál sería la reforma "ideal" para Unidos Podemos y Ciudadanos, sus portavoces han abordado las reformas que se pueden llevar acabo a día de hoy centrándose en conseguir una mayor proporcionalidad. Montero ha puesto sobre el tapete pasar del método D'Hont al Sainte-Laguë, que se utiliza en Alemania, Noruega y Dinamarca y que, en su momento, fue defendido por Izquierda Unida. Es, según el partido de Pablo Iglesias, una fórmula más proporcional, que refleja mejor el principio de igualdad de 'una persona, un voto' y cuyos resultados se acercan más a los de la circunscripción única -que rige en los comicios al Parlamento Europeo-.

El Gobierno aboga por una reforma electoral con el mayor consenso posible La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha criticado la propuesta de Podemos de que se pueda votar a partir de los 16 años, que puede ser "muy popular" para los jóvenes pero que supone en su opinión un "disparate". A esa edad, recuerda, no se tiene mayoría de edad para muchas otras cosas, como para someterse a una intervención quirúrgica sin autorización. Por otro lado ha asegurado que le parece muy bien la propuesta de Rivera de que un fugado de la justicia no pueda concurrir a las elecciones, un planteamiento, ha dicho, "muy de actualidad", y eso es algo que el líder de Ciudadanos siempre sabe "poner en valor", ha ironizado. En cualquier caso ha advertido de la necesidad de que la reforma electoral tenga siempre el mayor de los consensos, y ha considerado una "barbaridad" que se pretenda ir "al revés de todo el mundo" en Europa en materia de legislación electoral. Preguntada por la candidatura del ministro de Economía, Luis de Guindos, a la Vicepresidencia del BCE, Cospedal ha expresado la confianza del Gobierno en que sea elegido. "Así lo esperamos, sí. se ha hecho lo que se tenía que hacer y hablado lo que se tenía que hablar", ha declarado.

Según los cálculos de la formación morada, quien mayor beneficio sacaría de ese sistema es Ciudadanos, ya que de haberse aplicado en las generales del 26 de junio de 2016 el partido de Albert Rivera hoy tendría 44 diputados en el hemiciclo, doce más que los 32 actuales. Podemos y sus confluencias hubieran logrado seis escaños más y tendrían 77, en vez de 71, mientras que el PP habría bajado de 137 a 122 y el PSOE tan solo perdería uno, de 85 a 84 parlamentarios. Esquerra Republicana se quedaría igual y PDeCAT y PNV perderían un escaño.

La propuesta morada ha sido acogido con buenos ojos en las filas naranjas. En su comparecencia, Girauta ha insistido en las deficiencias del actual sistema. “Al PP, cada diputado le cuesta 57.000 votos. A Ciudadanos, 97.000. Y el PACMA tiene prácticamente los mismos votos que el PNV”, ha explicado. “Si Podemos, Ciudadanos y el PSOE estamos de acuerdo, se hará. Ojalá el PP esté ahí”, ha remarcado el portavoz.

Votar a los 16 y evitar que los fugados sean elegibles

Sobre la mesa han estado otras iniciativas en las que no coinciden a priori pero que ninguna de las dos formaciones ha rechazado y se han mostrado abiertas a valorarlo. Es el caso de la propuesta de Unidos Podemos rebajar la edad para votar de los 18 años a los 16 o la de Ciudadanos de incorporar por ley la directriz de que los políticos huídos de España no puedan ser candidatos en unas elecciones, en una clara referencia al líder de Junts Per Catalunya, Carles Puigdemont.

Sobre la bajar la edad para votar, se ha pronunciado esta misma mañana el propio Rivera que ha defendido que hacer coincidir la mayoría de edad con la participación electoral es "síntoma de madurez" en el voto. Montero, por su parte, ha dejado claro que ésta no es ninguna línea roja. "Si alguna propuesta tiene que ser repensada o cambiada no nos importa", ha apostillado Montero porque “lo importante son los objetivos”, ha dicho, dejando también de lado la idea del líder centrista de impedir que los prófugos se presenten a los comicios.

Reunión con el PSOE

Ciudadanos y Podemos han decidido dejar atrás sus diferencias momentáneamente para comenzar a sondear las posibilidades de pactar una propuesta conjunta que poder sacar adelante en la sucomisión parlamentaria en el Congreso creada para tal efecto y sobre la que PP y PSOE, insisten debe tratrarse estas modificaciones.

Hasta el momento, el partido que lidera Pedro Sánchez no se ha cerrado a estudiar un cambio en el sistema, pero tampoco lo considera una prioridad. Según ha avanzado la formación liberal la próxima semana se reunirán con representantes socialistas. Para Girauta, si dos partidos tan antagónicos como Podemos y Ciudadanos se pueden poner de acuerdo en torno a este asunto, "¿por qué no se van a unir otras formaciones?", ha planteado el portavoz, quien ve factible una futura reunión 'a tres'.