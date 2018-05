Podemos anuncia ahora su intención de forzar el adelanto de las generales Montero e Iglesias conversan ayer en el Congreso con el diputado de ERC Joan Tardá. :: c. moya / efe Iglesias ya prepara un plan B por si Sánchez fracasa en su intento de derribar a Rajoy y se abre a negociar la iniciativa con Ciudadanos ANDER AZPIROZ MADRID. Miércoles, 30 mayo 2018, 00:12

Pablo Iglesias ya piensa en el día después del fracaso de Pedro Sánchez en la moción de censura que se debatirá este jueves y viernes en el Congreso. En un giro inesperado, anunció que su grupo parlamentario se planteará registrar otra nueva moción de carácter instrumental cuyo objetivo sería una convocatoria electoral inmediata. Aún más, el secretario general de Podemos avanzó que estaría dispuesto a negociar con Ciudadanos en la que sería la primera vez en la legislatura que ambas formaciones buscan el entendimiento para ir de la mano en una iniciativa de gran calibre. «Nos parece sensato, en caso de que fracase la moción de Pedro Sánchez, que vamos a apoyar, intentar lograr que la palabra la tengan los ciudadanos», valoró ayer Iglesias en los pasillos del Congreso, si bien también incidió en que «el objetivo es que haya un Gobierno alternativo al PP en España».

El secretario general de Podemos se comprometió el pasado viernes a dar un apoyo incondicional al PSOE. Incluso retiró la exigencia de que miembros de Podemos se integren en el futuro Gobierno en el caso de que la moción salga adelante. No obstante, desde aquella primera valoración el secretario general de Podemos ha ido moderando su oferta e, incluso, ha puesto en duda la viabilidad de la estrategia de Sánchez. Primero convocó a las bases para que refrenden el apoyo al candidato socialista en una consulta exprés que se celebrará entre este miércoles y el jueves. Después, apuntó que Sánchez debería dimitir en caso de que no prospere la moción, algo que él mismo no hizo cuando la que defendió hace un año apenas obtuvo el respaldo de su grupo parlamentario y de los diputados de Esquerra, Compromís y EH Bildu. Por último, lanzó ayer su moción instrumental dando casi por hecho el batacazo de Sánchez. Estos movimientos evidencian que el líder de Podemos no se conforma con ejercer de comparsa ni está dispuesto a mantenerse a la sombra del PSOE, con el que mantiene la pugna por el liderazgo de la izquierda y por ser artífice de la caída política de Mariano Rajoy.

A Rivera le faltan diputados

Podemistas y liberales deberían ponerse de acuerdo en el nombre del candidato a la Presidencia

Pero Iglesias también trata de ganar por la mano a Ciudadanos. Los de Albert Rivera defienden la moción instrumental desde el pasado viernes, un día después de que se conociera la condena al PP en el juicio por la primera etapa del 'caso Gürtel'. El problema es que a los liberales les faltan tres disputados para alcanzar el mínimo exigido de 35 para presentar una iniciativa de este tipo y nadie en la Cámara baja está dispuesto a prestárselos. La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, reconoció el pasado lunes que le habían llegado mensajes desde Ciudadanos y a renglón seguido le dio un portazo al afirmar que a su partido no lo utiliza nadie.

A Unidos Podemos, en cambio, le sobran diputados, cuenta con los 67 que ya propiciaron la moción de hace un año, para presentar y quitarle así el mérito a Rivera. «Nosotros no necesitamos prestar diputados a nadie. Ciudadanos no puede presentar una moción. Nosotros sí. Estaríamos dispuestos a dialogar con Ciudadanos y ya veríamos cuál es el resultado, pero quien tiene 67 diputados y no necesite que le presten somos nosotros», señaló el líder de los morados.

El primer escollo para esta moción de censura instrumental sería cerrar el acuerdo con Ciudadanos. Y éste debería incluir la elección de un candidato independiente que primero tendría el cometido de convocar elecciones egenrales y después debería pilotar el Gobierno hasta que la Cámara baja designara un nuevo jefe del Ejecutivo, si es que se diesen las mayorías para hacerlo. Que Podemos y liberales se puedan poner de acuerdo en un nombre se presenta harto improbable. Pero, de darse el caso, ambas formaciones deberían aún sumar los votos de un PSOE recién derrotado en su empeño de derribar a Rajoy.