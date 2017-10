Podemos acusa al Gobierno de alejar aún más a Cataluña de España Pablo Echenique comparece ayer en la sede de Podemos tras el Consejo de Ministros. :: Santi Donaire / efe La formación de Pablo Iglesias condena la aplicación del 155 y denuncia la incapacidad del Ejecutivo para encontrar soluciones ANDER AZPIROZ Domingo, 22 octubre 2017, 01:08

madrid. Podemos se sumó ayer a las fuerzas independentistas y definió las medidas anunciadas por el Gobierno como un golpe a la democracia, y no solo en Cataluña, sino en toda España. El encargado de realizar las valoraciones tras el Consejo de Ministros extraordinario fue Pablo Echenique. Según señaló el secretario de Organización de la formación morada, a partir del próximo viernes, una vez el Senado haya dado luz verde a las medidas propuestas por el Gobierno, «se dará la situación de que gobernará en Cataluña el partido que consiguió en las elecciones autonómicas un 8,5% de los votos».

El dirigente podemista no solo censuró la negativa del Ejecutivo de Mariano Rajoy a entablar el diálogo con la Generalitat, sino que incluso denunció que el PP se mueve por un interés partidista y no por el bien general. «Están empujando a Cataluña fuera de España y suspendiendo las normas más elementales de la democracia», concluyó Echenique. Pablo Iglesias se pronunció a través de Twitter. «El bloque monárquico -en referencia a PP, PSOE y Ciudadanos- cree mostrar autoridad, pero sólo revela su incapacidad para ofrecer soluciones y aleja aún más a Cataluña de España», escribió en la red social.

Con estas valoraciones Podemos se mantiene fiel al discurso que ha defendido a lo largo de los últimos tres años con respecto a la crisis secesionista, y que lo sitúa como único partido de ámbito nacional contrario a actuar contra la Generalitat. Su apuesta es la celebración un referéndum acordado, algo que, según las encuestas, comparten una mayoría de catalanes, independentistas o no. Se trata de una propuesta que, de la mano de los comunes de Ada Colau, ha llevado a la formación morada a vencer en Cataluña en las dos últimas elecciones generales. La duda es si esta posición podría pasar factura a Iglesias y los suyos a nivel nacional.

Convocatoria electoral

Echenique consideró este sábado que el adelanto electoral que han pactado PP, PSOE y Ciudadanos -«unas elecciones por la fuerza», las llamó- no solucionará la crisis. No obstante, el secretario de Organización apuntó que su formación está preparada para repetir los excelentes resultados de las generales. Pero para lograrlo deberá cerrar primero un acuerdo con Catalunya En Comú. La dirección nacional está dispuesta a ceder en cuanto sea necesario con tal de concurrir a los comicios bajo el paraguas de Ada Colau. El problema radica en que la ejecutiva de Podemos en Cataluña, con el secretario Albano Dante Fachín a la cabeza, no está dispuesta a quedar diluida dentro de los comunes. La relación entra ambas partes está rota desde verano, y ahora deberán sentarse a negociar para no llegar a las urnas con una fractura interna. Respecto al candidato, serán los comunes los que lo elijan. Colau se comprometió a cumplir su mandato al frente del Ayuntamiento de Barcelona, por lo que cobra fuerza el nombre del diputado Xavier Domènech como cabeza de lista.