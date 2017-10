Piqué vuelve a generar polémica en redes con un tuit contra el Parlament El futbolista catalán se quejó de la actitud de algunos diputados y el árbitro Rafa Guerrero le contestó, iniciando a partir de ahí una ida y venida de reproches SUR Miércoles, 11 octubre 2017, 14:11

Gerard Piqué ha vuelto a liarla en Twitter. Después de toda la polémica generada por el futbolista del F. C. Barcelona tras posicionarse a favor del referendum ilegal del 1-O, este martes Piqué volvía a las redes sociales para criticar la actitud de algunos parlamentarios mientras Carles Puigdemont ofrecía su discurso.

“Lo siento pero es una vergüenza que muchos de los presentes en el Parlament estén con el móvil mientras se está decidiendo el futuro de Cataluña”, tuiteó en catalán Gerard Piqué.

Sin embargo, el tuit no cayó al vacío y obtuvo la respuesta del árbitro Rafa Guerrero, que le respondió que "otros jugaban a la pocha mientras hablaba el Rey", recordándole a Piqué las declaraciones que hizo durante la concentración con la selección española la semana pasada, en las que Piqué afirmaba que no escuchó el discurso del Rey al estar jugando a la pocha.

No obstante, Piqué le dio la réplica a Guerrero con la famosa frase 'Rafa no me jodas' para escribirle "ellos (por los diputados) cobran por sentarse en el Parlament. Es la gran diferencia".

Ho sento però és una vergonya que molts dels presents al Parlament estiguin amb el mòbil mentre s'està decidint el futur de Catalunya. — Gerard Piqué (@3gerardpique) 10 de octubre de 2017

Otros jugaban a LA POCHA Mientras hablaba El Rey .... — RAFA GUERRERO ⚽🕺 (@LaLigaDeRafa) 10 de octubre de 2017