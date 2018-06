El partido mira con sorpresa la campaña en redes a favor de Feijóo, Santamaría y Cospedal Seguidores de los tres dirigentes crean perfiles para apoyar sus potenciales candidaturas a la sucesión de Rajoy N. VEGA Domingo, 10 junio 2018, 00:20

madrid. Entre curiosos y divertidos, cargos del PP siguen estos días la actividad en redes sociales de varios perfiles en apoyo de Alberto Núñez Feijóo, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. Las cuentas se han creado tras la dimisión de Mariano Rajoy y el anuncio de que la junta directiva nacional pondrá en marcha mañana el proceso de sucesión del presidente. Pero, según fuentes populares, no se trata de plataformas impulsadas por los potenciales aspirantes a suceder a Rajoy.

La primera, Soraya Presidenta PP, apareció el jueves con un mensaje que ensalza la capacidad de liderazgo de la ex número dos del Gobierno «en estos momentos de regeneración». Un día después, Cospedal Presidenta nacía en Twitter «para animar a la secretaria general a optar a la presidencia del PP en el próximo congreso extraordinario». Pero la secretaria general del PP dejó claro ayer que ella no tiene nada que ver. «Os informo de que yo no he impulsado ni pedido la creación», trasladó en la misma red ante el revuelo de un precampaña virtual.

También el PP gallego se apresuró a desmentir que su jefe de filas se hubiese abierto un nuevo perfil. «Algunos nos estáis preguntando: la única cuenta oficial de Alberto Núñez Feijóo es @FeijooGalicia», confirmó el partido. Y el presidente autonómico lo respaldó. En todo caso, sus partidarios ya habían especificado que la suya era una plataforma «de apoyo de militantes, simpatizantes y votantes del PP».

Aun así, representantes del partido han comenzado a seguir los tres perfiles y también el que, en aras de la unidad interna, pide una alianza entre Feijóo y Santamaría, Un Nuevo PP. «Por cortesía», bromean. A la espera de que de verdad se abran los plazos para optar al liderazgo del partido, destacan como curiosidad que los seguidores de Cospedal incluso tratan de desmentir la confrontación entre la secretaria general del partido y la exvicepresidenta del Gobierno.