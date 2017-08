El Parlament se querella contra Rajoy y Sáenz de Santamaría por no ir a una comisión R. C. MADRID Jueves, 17 agosto 2017, 00:14

El Parlament denunciará ante los tribunales a una quincena de personas que fueron llamadas a declarar en la comisión sobre la conocida como 'operación Cataluña' pero que se han negado a comparecer, entre quienes se encuentran Mariano Rajoy o Soraya Sáenz de Santamaría. Al presidente del Gobierno y la número dos del Ejecutivo se les citó en la cámara autonómica para aclarar si durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior se utilizó a las fuerzas de seguridad para perjudicar a varios dirigentes independentistas.

El Gobierno se escuda en un informe de la Abogacía del Estado en el que se afirma que los miembros del Ejecutivo no están obligados a comparecer en las cámaras autonómicas. No es lo que opina la mayoría de la Mesa del Parlament, que aprobó iniciar las acciones legales con los votos a favor de Junts pel Sí y Catalunya Sí que es Pot. Las otras dos fuerzas con presencia en el órgano de gobierno del Parlament, PSC y Ciudadanos, se pronunciaron en contra. Carme Forcadell anunció ayer las demandas, aunque no quiso dar más detalles. «Hemos decidido querellarnos por respeto y por dignidad de la institución», se limitó a explicar la presidenta del Parlament.

La comisión de investigación, que se ha caracterizado por acumular decenas de ausencias. Empezó ya con polémica al rechazar el PSC participar porque Junts pel Sí y la CUP vetaron todas las comparecencias solicitadas por la oposición en otra comisión de investigación, la que pretendía indagar sobre las declaraciones del juez Santi Vidal sobre los planes soberanistas del Govern. El PP dejó la comisión en junio por considerar que se basaba en el «insulto». El último partido enabandonarla fue Ciudadanos, que lo hizo en julio acusando a las fuerzas independentistas de «instrumentalizarla» a su favor.