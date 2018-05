Ana Palacio niega los sobresueldos Miércoles, 30 mayo 2018, 00:08

Ana Palacio se ha dirigido a este periódico en ejercicio del derecho de rectificación previsto en la L.O. 2/84 de 26 de marzo, con relación al artículo publicado el 27 de mayo de 2018 bajo el título «13 de 15, salpicados por la corrupción», solicitando que se publique su versión: «El artículo afirma que Dª. Ana Palacio cobró indebidamente 6.000 euros, basándose en un apunte de los conocidos como 'papeles de Bárcenas'. Los tribunales no han asignado valor probatorio a ese documento y, respecto a que pudiera ser tenido por un indicio de la existencia de dicho pago, Ana Palacio lo ha negado y ha acreditado no estar en España en esa fecha, con lo que no pudo recibir el supuesto dinero».