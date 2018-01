La oposición reclama al expresident que renuncie y diga la verdad Ciudadanos, el PSC y el PP creen que los mensajes de Puigdemont evidencian la «farsa» del proceso soberanista C. REINO BARCELONA. Jueves, 1 febrero 2018, 00:59

Los grupos de la oposición hablaron ayer de Carles Puigdemont en pasado, dieron al expresidente de la Generalitat casi por amortizado y le pidieron que se aparte y permita la investidura de otro candidato una vez que ha chocado con la realidad y constatado que su elección es «imposible».

Después de la revelación de los mensajes telefónicos intercambiados con Toni Comín, en los que el expresidente y candidato a la reelección admite que su paso por la política se ha acabado, Ciudadanos, PSC y PP cargaron con dureza contra el exjefe del Ejecutivo y arremetieron contra el proceso soberanista. «Más allá de los mensajes, aquí hace mucho tiempo que los independentistas dicen una cosa en privado y otra en público, que esto es una farsa que está haciendo mucho daño a Cataluña», afirmó la líder de la oposición, Inés Arrimadas.

La dirigente de la formación que obtuvo más votos y escaños en el 21-D aseguró que Puigdemont es el primero que sabe desde hace mucho tiempo que no volverá a ser presidente de la Generalitat. Ha llegado, por tanto, «la hora de la verdad y de decir la verdad a su propia gente», subrayó. «Están fracturando la sociedad catalana para nada. Porque no son valientes para salir y decir: el proceso no va a ninguna parte. Pero no lo quieren reconocer porque les falta valentía», según Arrimadas.

En la misma línea, el líder del PSC, Miquel Iceta, afirmó que Puigdemont «no está en condiciones de ejercer con eficacia» la Presidencia de la Generalitat ni de garantizar un Gobierno estable que actúe dentro de la ley. Por esa razón, reclamó al dirigente nacionalista que deje paso y permita la investidura de otro candidato. «En el plano de la legalidad, la investidura de Puigdemont es imposible y bastante gente del entorno independentista lo dice en voz baja y con la boca pequeña», señaló el socialista.

«Ha tenido un ataque de sinceridad, desde la intimidad, y ha expresado lo que algunos de sus compañeros ya expresaron con anterioridad en su ámbito privado», apuntó el líder del PP catalán, Xavier García Albiol.

El dirigente popular reclamó la renuncia de Puigdemont para evitar que continúe «haciendo el ridículo» y pidió al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, que abra «inmediatamente» una nueva ronda de contactos para proponer otro candidato, en la que cree que Inés Arrimadas debería postularse.