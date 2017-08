La Policía detiene a un cuarto individuo en relación con los ataques 01:11 La Policía busca a Moussa Oukabir. Confirmada la primera víctima mortal en el atentado de Cambrils, lo que eleva a 14 el número de muertos | La Policía busca a Moussa Oukabir y otros tres terroristas, que tendrían entre 18 y 23 años MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Viernes, 18 agosto 2017, 14:47

Los Mossos d'Esquadra han detenido a una cuarta persona por su presunta relación con los atentados terroristas cometidos en la Rambla de Barcelona y en Cambrils (Tarragona), que ya se ha cobrado la vida de 14 personas y ha herido a más de un centenar -16 de ellos están muy graves-. La Policía catalana ha informado de esta cuarta detención, aunque no ha revelado por el momento la identidad del mismo ni si se trata del presunto autor del atropello masivo en la Rambla de Barcelona, Moussa Oukabir, que estaba siendo buscado.

Además las fuerzas de seguridad han lanzado cuatro órdenes de búsqueda y captura de terroristas relacionados con los atentados. Los sospechosos tendrían entre 18 y 23 años. Según el documento, al que ha tenido acceso este periódico pero que no se detalla por motivos obvios de seguridad, se trataría de buena parte del núcleo duro de la célula terrorista. Todos son de nacionalidad marroquí, aunque con residencia legal en España. Tres de ellos son residentes en la localidad gerundense de Ripoll y uno más de otra localidad de Gerona, que este periódico no desvela por motivos de seguridad. Los Mossos, por ahora, tratan de confirmar cuántos de ellos pudieron morir en el tiroteo tras el atentado de Cambrils. La lista la encabeza Moussa Oukabir, el supuesto autor material del atropello masivo de Las Ramblas, nacido el 13 de octubre de 1990. El resto de buscados son igualmente jóvenes, nacidos en 1998, 1993 y 1995. Todos nacieron en Marruecos.

Este joven, residente en Barcelona y de 17 años, es el hermano de Driss Oukabir Soprano, el hispano marroquí detenido en Ripoll, cuando ha ido a entregarse y denunciar que le habían robado el pasaporte. El otro arrestado, un marroquí, ha sido detenido en la localidad tarraconense de Alcanar, donde estallaron una veintena de bombonas de gas butano y propano en la madrugada del jueves.

Moussa había hecho alarde de su radicalismo en internet. En una cuenta en Kiwi, una red social sobre preguntas y respuestas, hace dos años aseguró que en "su primer día como reina/rey absoluta del mundo", lo primero que haría sería "matar a los infieles y solo dejar a musulmanes que sigan la religión".

Precisamente los Mossos d’Esquadra investigan si las bombonas estaban destinadas a cebar las dos furgonetas encontradas a la célula yihadista que ha perpetrado el atentado de Barcelona; una de ellas el vehículo que provocó la masacre y la otra es la hallada en un aparcamiento en Vic, ambas alquiladas y en las que no se han encontrado restos de explosivos.

Según la tesis con la que trabajan los investigadores, los terroristas podrían haber decidido atentar directamente con uno de los vehículos mediante el atropello masivo (sin carga explosiva alguna) ante el temor de que la policía descubriera antes o después sus planes tras la explosión de la vivienda de Montercamelo, en la que falleció una persona, pendiente de identificación y un segundo inquilino resultó con heridas graves (ambos marroquíes) y otras cinco personas resultaron heridas de menor entidad. La explosión también habría precipitado el atentado de Cambrils, que finalmente se ha cobrado la vida de una mujer, elevando a catorce el número de muertos en los dos atentados.

La yihad golpeó este jueves el corazón de Barcelona con un brutal atentado con la marca indeleble del Daesh y solo nueve horas después, ya en la madrugada del viernes, lo intentó en Cambrils.

En Barcelona, en plena hora punta, poco antes de la cinco de la tarde, y con unas Ramblas atestadas de turistas y transeúntes, un terrorista se lanzó con una furgoneta a más de 80 kilómetros por el centro peatonal del bulevar. El vehículo logró rodar casi 700 metros, haciendo continuos zigzags para arrollar al mayor número de personas. La mortal carrera provocó, al menos, trece muertos y un centenar de heridos, de ellos 15 de carácter grave. El pánico se adueñó de inmediato de la capital condal, ante la certeza de que el autor material y al menos uno de sus cómplices habían huido. Tras horas de confusión y después de que los Mossos d’Esquadra y las fuerzas de seguridad del Estado desplegaran una ‘operación Jaula’ sin precedentes en los últimos años, los agentes lograron detener al marroquí en la localidad de Alcanar (Tarragona) y a Driss Oukabir Soprano en relación a este primer atentado de corte yihadista en España desde la masacre del 11 de marzo de 2004. No obstante, al parecer, el autor material de la matanza seguiría huido.

El atropello masivo era, sin duda, la peor pesadilla de las fuerzas de seguridad. Niza, Londres, Berlín, París, Estocolmo… pero no había indicios de que Barcelona fuera a ser la siguiente en sufrir el zarpazo del nuevo método preferido por el Estado Islámico. Por eso, el paseo central de Las Ramblas no tenía obstáculos, ni tampoco estaba cerrado al tráfico rodado. Esa circunstancia era conocida por los terroristas. La furgoneta, una Fiat de color blanco alquilada a la empresa Telefurgo en la localidad barcelonesa de Santa Perpètua de Mogoda , entró al paseo desde la popular Plaza de Catalunya. De inmediato, según fuentes de la investigación, se incorporó a la zona central peatonal, donde centenares de personas deambulaban entre las tiendas y los populares quioscos, y comenzó a tomar velocidad.

En los primeros metros, la mayoría de los transeúntes lograron esquivar al vehículo, pues el área es más amplia, pero conforme la furgoneta fue tomando velocidad a la altura de la conocida fuente de Canaletas y comenzó a hacer amplias ‘eses’ a lo largo y ancho del bulevar las víctimas fueron cayendo como «bolos», en palabras de un testigo. Era tal la muchedumbre que había en la zona que la mayoría de los fallecidos y heridos –según los Mossos– ni siquiera se percató de que la furgoneta bajaba, ayudada por la inercia a toda velocidad, hasta que la tuvieron encima.

Contra un quiosco

El conductor asesino no puso final a su matanza hasta que finalmente perdió el control del vehículo y fue a estrellarse contra uno de los quioscos turísticos de la zona, situado a la altura del turístico mercado de La Boquería. El terrorista –que no iba a armado y que no profirió gritos– logró escapar de la zona, dejando tras de sí un espectáculo dantesco. Decenas de personas fallecidas y heridas yacían a lo largo del bulevar. La Rambla se había convertido en un inmenso reguero de sangre, por el que corrían despavoridos centenares de turistas tratando de refugiarse en los bares y comercios cercanos.

La captura en el hospital del herido en Alcanar precipitó el atentado El melillense detenido en Alcanar tras ser herido en la explosión en la vivienda de la madrugada del jueves es Mohamed Houli Chemlal, de 20 años. Es amigo de Moussa Oukabir, de 17 años, el supuesto autor material de la masacre y, según fuentes de la investigación, habría ayudado a Moussa a alquilar la furgoneta del arrollo multitudinario de Las Ramblas y la otra furgoneta hallada en Vic y que supuestamente iba a ser usada para un atentado con las bombonas de gas que hicieron estallar la vivienda. Chemlal es familiar de varios de los terroristas muertos en Cambrils. De hecho, los Mossos creen que la captura en el hospital de Chemlal apenas horas después del atentado de Barcelona fue la que precipitó el ataque de Cambrils ante el temor de que Chemlal les delatara.

En cuestión de minutos decenas de ambulancias y efectivos policiales comenzaron a llegar a la zona, donde durante casi una hora reinó el caos. Durante buena parte de la tarde se extendió el rumor de que uno o dos de los yihadistas se habían atrincherado en un bar turco cercano –la Luna de Estambul– y habían tomado rehenes, lo que acrecentó el pánico en el centro de Barcelona, sacudido por continuas estampidas de pánico sin motivo aparente.

‘Operación Jaula’

Las autoridades ordenaron de inmediato el desalojo de las inmediaciones y el corte de todos los medios de transporte y estaciones del centro – metro, autobuses, Ferrocarriles de la Generalitat y Renfe– de la capital catalana como parte de la una inmensa ‘operación Jaula’ para intentar atrapar al autor material de la masacre, que, al cierre de esta crónica, sigue huido.

El terrorista dejó en el interior de la furgoneta usada para el atropello masivo un pasaporte a nombre del melillense de origen franco marroquí Driss Oukabir. Este joven, al que durante buena parte de la tarde se consideró como principal sospechoso del atentado, se personó en la comisaría de localidad de Ripoll, donde reside, para asegurar que no tenía relación alguna con los atentados y que su documentación le había sido sustraída recientemente. Oukabir, que pasó un mes encarcelado en la prisión de Figueres (Girona) preventivamente como autor de un supuesto delito de abusos sexuales, quedó detenido para tratar de confirmar su versión. El segundo arrestado es el marroquí de Alcanar.

El pasaporte de Oukair efectivamente –confirmaron fuentes de la investigación– fue el que se usó para alquilar la furgoneta en la oficina de Telefurgo de Santa Perpetua de la Mogada.

En esa misma oficina y valiéndose del pasaporte a nombre de Oukabir el o los terroristas alquilaron un segundo vehículo, de casi idénticas características, que fue localizado una hora después de la masacre en un aparcamiento cercano a un restaurante de comida rápida de la localidad de Vic, en la carretera de Manlleu. Al parecer, este segundo vehículo iba a ser usado por los yihadistas para escapar o pudo ser utilizado en labores de ayuda a la furgoneta, si bien este extremo no pudo ser confirmado de manera oficial.

Desde el principio, tanto la Consejería de Interior como el Ministerio del Interior apuntaron a la autoría del Daesh, tanto por la metodología como por el escenario elegido. Apenas unas horas después, el Estado Islámico reivindicó la autoría del atentado perpetrado de Barcelona, a través de una nota difundida por su agencia de noticias, Amaq, según el portal de seguimiento de información yihadista Site, el más fiable en el seguimiento del yihadismo internacional.

El consejero de Interior de la Gerneralitat, Joaquin Form, y el jefe de los Mossos, Josep Trapero, explicaron que investigan la relación del atentado con la explosión de Alcanar.

Trapero, que fue muy parco en sus explicaciones y que no quiso desvelar si alguno de los dos detenidos es el autor material, apuntó que una persona abatida después de saltarse un control en la Diagonal, un español, en principio no tiene relación con los atentados.