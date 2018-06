Monedero se disculpa por la forma en que se dirigió a Sáenz de Santamaría

madrid. Juan Carlos Monedero se disculpó ayer por las formas en las que el viernes se dirigió a Soraya Sáenz de Santamaría en el patio del Congreso tras triunfar la moción de censura, aunque no pidió perdón en el fondo. «Ayer salió un Gobierno que ha manipulado RTVE, perseguido adversarios ilegalmente, olvidado a los dependientes que mueren cada día, robado, encarcelado. Se lo dije a Sáenz de Santamaría, quien daba las órdenes sin clemencia. No me gusta la foto pareciendo el fuerte. Vayan mis disculpas», señaló el cofundador de Podemos en Twitter. Monedero cogió a la vicepresidenta en funciones por los hombros y le dijo: «Me alegra que os vayáis». «A mí no me gusta que ganéis. Esto es la democracia», respondió Sáenz de Santamaría.