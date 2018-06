'Le Monde' afirma que el PDeCAT le ofreció publicidad a cambio de hablar a favor del 'procés' R.C. Lunes, 4 junio 2018, 00:15

barcelona. La corresponsal del diario 'Le Monde' en España revela en un libro sobre el 'procés' que Puigdemont le aseguró en 2016 que estaba convencido de que podía hacer caer a Rajoy y añade que desde el PDeCAT le ofrecieron meter publicidad en su medio a cambio de que hablara bien del independentismo.

'En el huracán del procés' es el título del libro en el que Sandrine Morel relata su experiencia como informadora del 'procés'. La periodista incluye 'off the récord' mantenidos con los protagonistas. Entre ellos, Morel cuenta un 'off' que mantuvo con Carles Puigdemont en 2016. «Estamos convencidos de que podemos hacer caer a Rajoy», le aseguró argumentando a la vez que para él «esto es un duelo» y estaba «decidido a vencer».

En otra parte del libro, explica la conversación que mantuvo en el bar de un hotel en Barcelona con un director de Comunicación del PDeCAT en junio de 2017. «Hablamos en un tono informal, acerca del referéndum del próximo 1 de octubre. Le expongo mis dudas sobre su legitimidad, sobre las garantías que pueden ofrecerse en el caso de una consulta organizada unilateralmente, sobre las consecuencias que entrañará retar a Madrid», expone.

Y prosigue: «Él se siente molesto ante mi escepticismo. Considera que estoy siendo demasiado crítica con el independentismo. Y me suelta una frase que me deja helada: si compramos dos páginas de publicidad en 'Le Monde', escribirás lo que tus jefes te digan... Al ver mi indignación, me responde avergonzado, que así es como funcionan las cosas aquí».