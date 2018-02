«Que tengan miedo como un Guardia Civil en Euskadi»: Las letras del delito de 'Valtonyc' 01:02 Vídeo: Atlas La sentencia que condena al rapero recoge párrafos de las canciones que le llevarán tres años y medio a prisión por alentar el discurso del odio MATEO BALÍN Madrid Miércoles, 21 febrero 2018, 17:41

Miguel Arenas Beltrán, 'Valtonyc', el rapero condenado a tres años y medio de prisión por "alentar" el discurso del odio a través de sus canciones, publicó entre 2012 y 2013 una quincena de temas bajo el título 'Residius de un poeta' y otros diez llamados 'Mallorca es Ca nostra'. Los difundió de forma gratuita en páginas de Internet personales de la plataforma Myspace y en el canal YouTube, según recoge la sentencia del Tribunal Supremo.

"En dichas canciones, de las que es autor el acusado, que a su vez las canta en su recitales públicos, aparecen las expresiones que seguidamente se explicitarán en apoyo y alabanza a las organizaciones terroristas Grapo y ETA, ensalzando sus acciones e incluso instando a la comisión de las mismas y presentando a sus integrantes como víctimas del sistema democrático", recoge el fallo de 25 folios cuyo ponente ha sido el magistrado de la Sala Segunda Francisco Monterde.

En concreto, en el disco 'Residus de un poeta' aparece en el primer tema titulado 'Círculo Balear' las siguientes frases (traducidas al español) : "Jorge Campos (presidente del Círculo Balear) merece una bomba de destrucción nuclear", "queremos la muerte para estos cerdos", "llegaremos a la nuez de tu cuello, cabrón, encontrándonos en el palacio del Borbón, kalashnikov", "le arrancaré la arteria y todo lo que haga falta", "queremos la muerte para todos estos cerdos".

En el segundo tema, titulado "Deberían tener miedo2', figuran las siguientes expresiones : "Que tengan miedo joder. Que tengan miedo"; "Que tengan miedo como un guardia civil en Euskadi"; "Un pistoletazo en la frente de tu jefe está justificado o siempre queda esperar a que le secuestre algún Grapo"; "Dicen que pronto se traspasa la cloaca de Ortega Lara y muchos rumorean que Rubalcaba merece probarla, complejo de zulo mi casa a ver si un día secuestro alguno y le torturo mientras le leo al (etarra) Argala";

En el tercer tema, llamado 'España0 Goma2', 'Valtonyc' señala: "Sofia en una moneda pero fusilada", "puta policía, puta monarquía", "a ver si ETA pone una bomba y explota", "para todos aquellos que tienen miedo cuando arrancan su coche, que sepan que cuando revienten sus costillas, exploten brindaremos con champán".

En el tema octavo, titulado 'Caminando por la Ciutat', dice: "Cuando digo Gora ETA delante de un guardia civil, por eso te encierran y no por ser un hijo de puta como Urdangarin". Y en el tema décimo de dicho disco, titulado Microglicerina', aparecen las siguientes frases: "Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza, ETA es una gran nación"; "Tu bandera española está más bonita en llamas, igual que un puto patrol de la guardia cuando estalla"; "Que no se alarme nadie la justicia es simple, pero está de vacaciones con Publio Cordón en el caribe"; "Un atentado contra Montoro otro logro para nosotros, socialicemos los medios de producción a tiros y a la mierda los votos".

"Siete tiros de Iñaki Bilbao al juez"

En el tema 12, titulado 'Dolores de Amonal', el rapero afirma : "Dudo que próximamente os peguen un tiro en la nuca, quizá cuando el Follonero diga quien tiene la culpa"; "De Cospedal no reiría tanto en un zulo a cuarenta grados"; "La dimisión de Mariano Rajoy no será hoy, los asesinos no dimiten, ¡se les destierra!"; "¡Ah! un puto pepero con los sesos fuera, por la presión del banco al no poder pagar la hipoteca. Eso no pasará, pero que un Grapo los secuestre y no puedan pagar la fianza, ¿quién sabe? Quizá";

En el Tema 13 del disco escribe lo siguiente: "Mi puta lengua envenena la fuente de la que bebéis, si contagia la rabia resurgida del treinta y seis"; "El Rey tiene una cita en la plaza del pueblo, una soga al cuello y que le caiga el peso de la ley"; "Mi ansia aumenta cada vez que reprimen comunistas y vuelan mis ganas de entrar en la guerrilla, así que, que sigan que sigan y el próximo Paracuellos será en mi puta isla"; "¿soy un molotov en la sede de UPyD?"; "siete tiros de la glock de Iñaki Bilbao (etarra) al juez".

En el disco 'Mallorca es Ca nostra', el segunda tema es una canción titulada 'El Rey Borbo' en la que se contienen diversas expresiones, según recoge la sentencia: "El Rey Borbón y sus movidas no sé si era cazando elefantes o iba de putas, son cosas que no se pueden explicar, como para hacer de diana utilizaba a su hermano, ahora sus hermanastros son los árabes y les pide dineritos para comprar armas, le hacen hacer la cama y fregar los platos y de mientras Doña Sofía en un yate follando y eso duele claro que si!!".

"Haremos que Urdangarin curre en un Burguer King que la Infanta Elena pida disculpas,(puta), por ser analfabeta y no ir a estudiar a Cuba"; "Por qué no se fractura la cabeza y no la cadera"; "si no secuestraremos al capitán del Concordia para que coja el Fortuna y se pegue una ostia; "sarcástico como el Rey dando la mano a Gaddaffi y después celebrando tener petróleo fácil (hijo de puta), puede ser que de la república solamente queden fósiles, pero quedamos nosotros, y del Rey los negocios!!. "La tercera edad también pasa hambre pero aplauden a los monarcas, masoquistas ignorantes!!, no podemos escoger, no tenemos ninguna opción, pero un día ocuparemos Marivent con un Kalashnikov";

Finalmente, en el tema quinto, titulado 'Noves degeneraciones del PP', el rapero comenta: "Parece que las balas de plata también os las tendré que dedicar, sois la misma mafia que Bankia"; "Un día coches volarán como Carrero Blanco y no colgaremos ningún lazo en el Ayuntamiento". Y en otra canción dice: "Bauzá (expresidente de Baleares) debería morir en una cámara de gas, pero va?. Eso es poco, su casa, su farmacia, le prenderemos fuego".

Por último, en 'Herbes Mesclades', asegura: "Burgués, ni tú ni nadie me harán cambiar de opinión, cabrón, seguir el acto de fusilar al Borbón" y en 'Mi final' concluye: "Mis compañeros están allí fuera, están luchando por la autodeterminación, de una lengua, de una cultura, de un país, somos fuertes y nosotros ganaremos (sonido de pasos, una puerta se abre," Manuel Torreiglesias " saber vivir es saber morir". A continuación se escucha el sonido de un tambor de revolver y seguido de un disparo dice "hijos de puta").