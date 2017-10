¿Qué es ser español? La carta de una malagueña que emociona en las redes sociales EFE Laura Moreno de Lara plasma en su carta un España plural frente a la situación catalana: sus habitantes, los rincones más conocidos y lo mejor de la gastronomía SUR Málaga Viernes, 6 octubre 2017, 19:00

«No cariño, tú no eres español. Ser español no es llevar la bandera, ni gritar como un berraco frases de odio que espero que no sientas. Tampoco lo es ponerse una pulserita en la muñeca, ni cantar el cara al sol. El concepto de ser español es algo totalmente distinto, o al menos lo debería ser, porque a estas alturas de la historia yo ya no sé qué decirte».

Este es el post de la joven malagueña Laura Moreno de Lara que se ha vuelto viral en Facebook, donde ha conseguido más de 300 mil me gusta y otros tantos compartidos. Desde que lo colgara el lunes, Twitter también ha hecho suyo este texto en el que explica lo que significa (para ella) ser español. «Sentirse español es sufrir por no haber podido vivir la movida madrileña, enamorarte del mar al oír Mediterráneo de Serrat, es pedirle borracha a tu amiga catalana que te enseñe a bailar sardanas, querer ir a Albacete para comprobar si su feria es mejor que la de Málaga y sorprenderte al ver lo bonita que es Ceuta».

Paisajes, lugares, costumbres y platos de las diferentes comunidades autónomas que han emocionado a la red en pleno conflicto xatalán. «Para mí ser español es presumir de que en Andalucía tenemos playa, nieve y desierto; sentir casi mérito mío que un alicantino esté tan cerca de un Nobel, pedirle a un asturiano que me enseñe a escanciar la sidra y morirme de amor viendo las playas del País Vasco en Juego de Tronos».

«Ser español es hacerte amiga de un vasco y pedirle que te enseñe los números en euskera, por si pronto vuelves a por 2 ó 3 pintxos». Laura no cierra puertas a la diversidad. «Porque ser español no es oprimir el SÍ o el NO de toda una comunidad autónoma (...); ser un buen español es querer que en tu país no haya pobreza, ni incultura, ni enfermos atendidos en pasillos del hospital».