Méndez de Vigo no prevé una crisis de Gobierno cercana Sábado, 3 febrero 2018, 01:10

El Gobierno aseguró ayer no haber tomado aún la decisión de si el ministro de Economía, Luis de Guindos, será el candidato español a ocupar la Vicepresidencia del Banco Central Europeo. El plazo para presentar la propuesta concluye el 7 de febrero. En todo caso, Íñigo Méndez de Vigo no cree que el anuncio de la semana que viene vaya a provocar necesariamente una remodelación del Ejecutivo. «Si algún miembro del Gobierno saliera, eso no supondría una crisis de Gobierno, yo le llamaría sustitución», puntualizó ayer el portavoz sin dar por sentado el nombre del aspirante.