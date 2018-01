«No es mendaz que rechacemos la independencia unilateral» Los dos diputados electos del PDeCAT van más allá en sus escritos al juez para pedir su excarcelación M. BALÍN Sábado, 13 enero 2018, 00:52

madrid. «En el supuesto que Junts per Catalunya alterara su programa electoral y optara por una declaración unilateral de independencia no seguirá ninguna decisión en ese sentido. Esta manifestación no debe considerarse oportunista ni mendaz, pues es la verbalización de su sentir histórico sobre la forma en la que debía y debe desarrollarse el anhelo independentista».

Jordi Sànchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y diputado electo por el partido de Puigdemont, se mostró ayer por escrito más firme que en su declaración del jueves ante el juez Llarena, que la próxima semana decidirá si le deja en libertad provisional.

El acusado acató expresamente la Constitución y el Estatuto de Autonomía en un escrito en el que rechaza de plano la unilateralidad de la declaración de independencia de Cataluña (DUI) del 27 de octubre.

La defensa de Sánchez cree que, tras la declaración, su situación personal ha cambiado y la reiteración delictiva ha decaído. Alega que una vez que se presentó a las elecciones ya hizo una «aceptación del vigente marco constitucional, sin perjuicio del mantenimiento de la legítima voluntad de modificarlo por vías siempre legales, pacíficas y democráticas». Esto no quita que discrepe de la aplicación del artículo 155 ni que se haya «inalterado sus postulados ideológicos», pero, asegura su abogado Jordi Pina, su promesa de acatar la Carta Magna es firme.

Por su parte, el exconsejero de Interior Joaquim Forn aseguró en su escrito de excarcelación que su «convicción y voluntad firme» se sitúan en «desplegar su actividad política en relación a los fines de consecución de un Estado para Cataluña con sujeción al marco y cauces normativos que la Constitución de 1978 y el Estatut de 2006 contemplan».

Ello, aseguró su abogado, pese a que los atestados policiales le han «satanizado» para darle un «perfil criminal desatado» aunque nunca puso a los Mossos «al servicio del proyecto independentista del Govern».