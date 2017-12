Margallo reclama a Rajoy un «cambio de jugadores»

Un cambio de «jugadores o jugadoras». Ése ha sido el consejo del extitular de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras el descalabro catalán del 21-D y la decisión del jefe del Ejecutivo de no acometer cambios. Para Margallo, huir del inmovilismo es la única solución para que «el agua» no se lleve por delante al presidente. La sustitución de Rajoy «en este momento», subrayó, sería un «disparate» porque «en tiempos de destemplanza» no hay que hacer «mudanza».

Margallo advirtió de que si no hacen esos cambios, no aclaró si en el PP o en el Gobierno, serán «sustituidos por partidos nuevos» en las próximas citas electorales. «Lo que tenemos que hacer es examinar por qué hemos jugado mal, qué táctica hemos empleado mal y si tenemos que seguir jugando con los mismos jugadores que estábamos jugando», subrayó el exministro de Exteriores.

Ante este resultado «pobre» del PP frente a Ciudadanos, el exministro de Exteriores animó a los conservadores a «reflexionar» ante la «enorme preocupación» de los militantes del partido y criticó que se «intente culpar a los ganadores» por haber perdido el partido en vez de preocuparse por «qué cambios hay que hacer» para tener alguna «oportunidad de sobrevivir».

Margallo considera que el PP se está equivocando al centrarse en culpar al partido de Albert Rivera por su estrategia de apelar al voto útil y no haciendo autocrítica. «Todos hemos apelado siempre al voto útil desde que tengo uso de razón política», insistió, para recordar que los populares lo hicieron para las últimas generales en junio de 2016.