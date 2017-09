Margallo: «En el 9-N se debería haber aplicado el artículo 155»

El exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo (Madrid, 1944) acaba de publicar 'Por una convivencia democrática', donde detalla su propuesta para reforma la Carta Margna y donde ofrece soluciones para abordar el conflicto catalán.

-Defiende una reforma constitucional, que afecta a Cataluña...

-Afecta a Cataluña pero no está hecha para responder a la presión de los separatistas. Es una actualización de los pactos constitucionales de 1978, que es necesaria como consecuencia de los cambios que se han producido en Europa y en España.

-¿De haberla llevado a cabo antes estaríamos en esta situación?

-Creo que si en el momento que se planteó la consulta del 9-N hubiésemos impedido su celebración en los términos que yo planteé, es decir, advirtiendo a la Generalitat de que lo tenía que haber parado y si no lo hubiese hecho habiendo aplicado el artículo 155. Y, al mismo tiempo, hubiésemos empezado un proceso de diálogo sobre la reforma constitucional, sobre la disposición tercera del Estatuto y, sobre todo, si hubiésemos modificado el sistema de financiación de las comunidades, probablemente no estaríamos ahora aquí. Pero eso es imposible de saber.

-¿Por qué desoyó el presidente su propuesta?

-Tiene mucha más información que cualquiera de nosotros y si decidió que no era oportuno yo acepté disciplinadamente la instrucción. Pero, vistos los acontecimientos, me ha parecido útil resucitarla. Mi deber es respaldar incondicionalmente al Gobierno para atajar una secesión llevada por un grupo faccioso y darle todos los instrumentos para que pueda atajar ese alzamiento y al mismo tiempo suministrarle cuantas ideas se nos ocurran para intentar que el día 2 ese estado de guerra no se perpetúe.

-¿Es partidario del diálogo con Cataluña?

-No soy partidario del diálogo con los soberanistas catalanes mientras no renuncien a la amenaza de volar España pero sí soy partidario de hacer una oferta a la sociedad catalana que ha basculado en los últimos años del autonomismo al independentismo o que se mantiene fiel al autonomismo pero que cree que existe una desafección.