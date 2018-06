Una magistrada pionera para las Fuerzas Armadas La hasta ahora portavoz del PSOE nunca ha pasado inadvertida a lo largo de su carrera judicial y política Conocida como «alter ego femenino de Garzón», destaca por su militancia progresista y su defensa de la justicia universal ANDER AZPIROZ MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID. Jueves, 7 junio 2018, 00:04

madrid. Sonaba para dirigir los ministerios del Interior o de Justicia, pero tomará el mando de Defensa. Margarita Robles dirigirá un departamento que, de cumplir el Ejecutivo de Pedro Sánchez el compromiso que adquirió Mariano Rajoy con los socios de la OTAN, en los próximos años deberá incrementar su presupuesto para aumentar su contribución a la Alianza Atlántica. Habrá otro reto para la nueva ministra. Defensa recupera con el regreso de los socialistas al poder el control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que con el PP dependía de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

María Margarita Robles nació en León en 1956. Juez de profesión, a lo largo de su carrera ha sido pionera en varios terrenos. Número uno de su promoción, fue la primera mujer que presidió una sala de lo contencioso-administrativo, la primera en presidir una audiencia, la de Barcelona, y la tercera mujer en llegar al Tribunal Supremo.

Pese a su brillante futuro en la judicatura, Robles optó por dar el salto a la política en 1993, cuando asumió la Subsecretaría del Ministerio de Justicia. Un año después pasa a Interior de la mano de Juan Alberto Belloch, a quien Felipe González designó para dirigir un superministerio en el que se unieron las carteras de Justicia e Interior. Robles se hizo cargo de la Secretaría de Estado de Seguridad en sustitución de Rafael Vera, que acabaría condenado por el manejo de los fondos reservados y por el secuestro de Segundo Marey a manos de los GAL.

La juez no tuvo una labor sencilla en el Ministerio. Eran los años del fin del felipismo y de la caída en picado de un PSOE acosado por el escándalo de los GAL, a los que Robles ayudó a poner fin, y los casos de corrupción. Así, entre otros asuntos tuvo que lidiar con el 'caso Roldán' o con el 'caso Lasa y Zabala'. Al tener que dividirse Belloch en dos carteras, tanto Robles como su homóloga en Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, se convirtieron en ministras de 'facto'.

Regreso a la carrera judicial

Tras el triunfo de José María Aznar en las elecciones del 1996, Robles regresó a la carrera judicial y hasta 2004 ejerció como magistrada de lo Contencioso-Administrativo en la Audiencia Nacional. Ese año pasa al Tribunal Supremo, y entre 2008 y 2013 es miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del partido socialista, que no se había olvidado de su antigua secretaria de Estado.

En el máximo órgano de gobierno de los jueces Robles volvió a demostrar su carácter indómito. Votó a favor de la destitución del presidente de este órgano, Carlos Dívar, después de que trascendiese que había aceptado viajes gratis a Marbella. La nueva ministra de Defensa también se distinguió por su oposición a Baltasar Garzón. Tras abandonar la política en 1994, el juez se convirtió en azote del Gobierno a cuenta de los GAL durante la misma época en que Robles era secretaria de Estado de Seguridad. La magistrada fue una de las más firmes impulsoras de la inhabilitación de su colega y rival por cometer prevaricación durante la instrucción del 'caso Gürtel'. Garzón siempre ha mantenido que Robles se guió en su proceso por el profundo odio personal que le profesa.

La ministra de Defensa volvió a la política como número dos del PSOE por Madrid en las elecciones de junio de 2016. Lo hizo para cubrir el hueco que dejó su ahora compañera de gabinete, Meritxell Batet, que pasó a ser número uno por Barcelona en sustitución de la exministra Carme Chacón.

Robles vivió en primera persona la caída y regreso de Pedro Sánchez al líderazgo socialista. Mantuvo su apoyo al presidente del Gobierno en todo momento. También en el 'no es no' a la investidura de Mariano Rajoy. La juez, que no es militante del PSOE, fue una de los 15 diputados socialistas que desoyó la orden de la comisión gestora dirigida por Javier Fernández para abstenerse y permitir la formación de un nuevo Gobierno popular.

La magistrada pagó su voto negativo con el ostracismo en el grupo parlamentario. Pero no tiró la toalla, pese a las voces que se lo insinuaron. Y entonces volvió Pedro Sánchez. Una de las primeras decisiones fue, contra pronóstico, nombrar a Robles portavoz parlamentaria. No importó que un puesto tan importante lo ocupase alguien que no es militante de la formación. Tras triunfar la moción de censura, el nombre de la juez apareció en todas las quinielas para ocupar un asiento en el Consejo de Ministros, la única duda sería la cartera que le tocaría en el reparto. Finalmente, el jefe del Ejecutivo ha decidido recompensar la lealtad de su colaboradora dándole el control de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia.

El 14 mayo de 2010, a Lola Delgado, nadie le llama Dolores, se le escaparon las lágrimas en la escalera (ya desaparecida) del viejo edificio de la Audiencia Nacional. Era la despedida de Baltasar Garzón, inhabilitado por la condena de las escuchas ilegales del 'caso Gürtel'. Delgado quiso dejarse ver. Quería dejar patente que ella pertenecía al círculo más íntimo del magistrado defenestrado, al grupo de jueces y fiscales más progresistas de la calle Génova. En esos peldaños, entre sollozos y abrazos, junto a Delgado y Garzón también estuvieron los otros dos iconos judiciales de esa camarilla 'progre', los jueces Santiago Pedraz y Fernando Andreu, todavía hoy sus mejores amigos en la judicatura y con los que nunca falta a su cita diaria a tomar el aperitivo en las inmediaciones de la Audiencia.

Esta «fiscala de la Audiencia Nacional» (así se ha hecho presentar en la nota de prensa del Gobierno) es conocida por sus amigos y detractores como el «alter ego femenino de Garzón». Se sitúa en las antípodas de su predecesor, Rafael Catalá, y no solo por ser mujer, progresista y generadora nata de simpatías por su trato cercano. Delgado, a diferencia de Catalá, es conocidísima en los círculos judiciales. Además, su carrera profesional -también a diferencia de su antecesor- se ha desarrollado en los juzgados. Su trayectoria es larga, 30 años, 25 como fiscal en una plaza tan dura y expuesta como la Audiencia Nacional.

Pero nadie en la sede de los tribunales centrales dudaba de que, llegado el día, si alguna opción de izquierda le ofrecía un puesto atractivo Lola Delgado terminaría por aceptar. Su compromiso político y su activismo es archiconocido. De hecho, se había pasado los últimos meses haciendo campaña por toda España como candidata al Consejo Fiscal por la Unión Progresista de Fiscales. Al final, se hizo con el puesto.

Segunda mujer

La carrera profesional de la segunda mujer en ser ministra de Justicia se ha desarrollado tres ejes: la lucha contra la droga de la mano del también fiscal Javier Zaragoza; luego, el combate a ETA con Garzón; y en los últimos años la batalla con la yihad. Dicen en los servicios antiterroristas que poca gente sabe más del terrorismo islámico en España que ella, sobre todo de los grupos nacidos tras el ocaso de Al Qaeda. Dicen que su trabajo en el combate a la yihad ha llegado a marcar impronta en las investigaciones más recientes, estableciendo pautas de trabajo para lograr acusaciones firmes y condenas para las siempre complejas tramas integristas.

Suya, por ejemplo, fue la idea de dar carta de naturaleza oficial a la figura del agente encubierto para infiltrarse en las redes yihadistas. Entre sus éxitos profesionales más recientes está el de haber conseguido duras condenas para los terroristas de la 'operación Caronte' que pretendían atentar en lugares emblemáticos de Barcelona.

Pero su pasión más profunda no es la yihad, es la defensa de la justicia universal, entusiasmo heredado de Garzón y que le llevó a ser uno de los miembros del mundo judicial más activos en contra de la reforma del Gobierno del Mariano Rajoy, que limitó el trabajo de los tribunales españoles en este campo. De ella fue la acusación en el proceso más destacado de justicia universal celebrado en España hasta el momento, el juicio y condena a 1.084 años de cárcel por delitos de lesa humanidad al exmilitar argentino Adolfo Scilingo.

Sus enfrentamientos con sus superiores no son muchos pero hay dos sonados, su oposición pública a que la Fiscalía promoviera el archivo de los casos de aperturas de fosas de la Guerra Civil y su reciente oposición a la detención del exempleado del HSBC Hervé Falciani para su extradición a Suiza, también defendida por el Ministerio Público.