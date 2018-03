Las víctimas del 11-M reivindican ante la clase política la memoria de los asesinados 00:48 La alcaldesa de Madrid, Manuel Carmena (izquierda) y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. / Foto: Efe | Vídeo: Atlas El presidente del Gobierno defiende «la unidad» frente a la «sinrazón de la barbarie» en una jornada de homenaje a quienes fallecieron en los atentados de Atocha NURIA VEGA Madrid Domingo, 11 marzo 2018, 15:34

Madrid rememora el 11 de marzo de 2004 en el que 192 personas fallecieron en los atentados perpetrados por la célula yihadista que hizo saltar por los aires cuatro trenes en la capital. Semanas más tarde, un agente del GEO, Francisco Javier Torronteras, perdería también la vida en el piso de Leganés en el que los terroristas se inmolaron. En el 14 aniversario de los ataques, las asociaciones de víctimas han querido reivindicar ante la clase política la memoria de sus familiares en un domingo en el que los representantes públicos, los agentes sociales y los ciudadanos están convocados a recordar.

Las llamadas a permanecer unidos se repiten desde primera hora de la mañana. “Como cada 11-M, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, rendimos homenaje a las víctimas y nos sentimos cerca de sus familias. Memoria y unidad ante la sinrazón de la barbarie”, ha publicado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la red social Twitter.

El primero de los homenajes ha tenido lugar en la Puerta del Sol, en la Real Casa de Correos, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena, han depositado una corona de laurel ante la placa que recuerda a los fallecidos. “Es lo más importante, que frente al terrorismo estemos todos unidos, que demos un único mensaje más allá de las discrepancias políticas puntuales, todos unidos frente al terrorismo yihadista que es en este momento el enemigo común”, ha defendido Cifuentes.

De vuelta a Atocha

Las víctimas han tomado la palabra poco después, en el acto 'in memoriam' de la estación de Atocha, organizado por la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, los sindicatos UGT y CCOO y la Unión de Actores y Actrices.

Frente a representantes de los cuatro principales partidos, el presidente de la agrupación de familiares, Eulogio Paz, ha reclamado la ley regional de víctimas, de la que ha asegurado no saber “nada”, y ha censurado el papel de algunos políticos y medios de comunicación que en 2004 “pusieron en marcha un serial de teorías” que acabaron dividiendo a la sociedad.

Un protocolo de atención inmediata

No ha sido la única reivindicación de la mañana. A las 12, esta vez organizado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, el acto en el Bosque de los Ausentes del Retiro ha reunido al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; la titular de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; el líder del PSOE, Pedro Sánchez; y al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

En este rincón del parque, la presidenta de Honor de la AVT, Ángeles Pedraza, ha exigido una “respuesta política valiente” y un “liderazgo fuerte” para ganar la batalla del relato frente al terror, también el causado por ETA. “Duele ver cómo todavía hay políticos a los que sólo les importan las víctimas el día de la foto, que se abrazan a terroristas como Otegi”, ha censurado.

El actual presidente de la asociación, Alfonso Sánchez, por su parte, ha pedido acabar “con la humillación constante” que suponen los homenajes a etarras en el País Vasco y que se articulen mecanismos de coordinación entre administraciones para evitar “papeleos” a las víctimas de los atentados y un protocolo de actuación para la atención inmediata de los afectados.

Globos blancos

Tras los discursos, la suelta de globos blancos en recuerdo de los que murieron el 11-M y la ofrenda floral, los dirigentes políticos han rememorado el día fatídico. “Quiero reivindicar la verdad, la justicia, la dignidad y que no se cambie nunca el relato; el terrorismo no tiene justificación alguna nunca y (…) no se puede cambiar el relato de lo que ha ocurrido en nuestro país tanto en relación con el 11-M como con ETA”, ha compartido la ministra de Defensa con la AVT.

También Albert Rivera ha recogido las palabras de Pedraza para censurar que a día de hoy se celebren homenajes a terroristas en el País Vasco.

Pedro Sánchez por su parte, como han hecho las asociaciones, ha recordado a quienes el verano pasado fueron asesinados en los atentados de Barcelona y Cambrils. “Una de las imágenes más reconfortantes que han sido verbalizadas por las asociaciones es que, 14 años después, instituciones, grupos partidos políticos y asociaciones estamos unidos en el dolor, en el recuerdo y en la reafirmación de nuestros valores colectivos”, ha ensalzado, pese a que tampoco esta vez se ha podido consensuar un acto unitario.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, mientras tanto, ha reconocido el “ejemplo” de cómo la ciudad reaccionó tras el 11-M y ha confirmado el convenio entre Adif, Renfe y el Ayuntamiento y la aportación del consistorio para reconstruir el monumento de Atocha este mismo año.